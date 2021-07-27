台灣首座交響樂團規模數位音樂廳　金曲歌王桑布伊直播音樂會正式啟用

「NTSO數位音樂廳」將於8月1日「原住民族日」正式啟用直播首場音樂會，將由女高音林惠珍及桑布伊帶來演出。（圖/NTSO） 「NTSO數位音樂廳」將於8月1日「原住民族日」正式啟用直播首場音樂會，將由女高音林惠珍及桑布伊帶來演出。（圖/NTSO）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）NTSO推出台灣首座可容納交響樂團規模的數位音樂廳，將於8月1日「原住民族日」啟用首場直播音樂會。

國立台灣交響樂團(簡稱國台交)率先推出「NTSO數位音樂廳」，提供4K5G超高解析度畫質及96kHz／24bit高解析音訊，以最高等級串流品質即時數位傳播的服務，為台灣建置第一座可容納交響樂團規模的數位音樂廳。

「NTSO數位音樂廳」藍圖已醞釀多時，受到疫情影響催生，透過科技及網路推廣古典音樂，由現場體驗藝術升級為隨時隨處體驗藝術現場，在文化部預算資助下，得以在「台灣文化協會」成立第100年的2021年建置完成並啟用，開啟國內數位音樂廳的新里程碑，實在別具意義。

國台交於今(2021)年，特別籌畫在8月1日「原住民族日」進行首場直播音樂會「山谷的迴響」，以正式啟用台灣首座可容納交響樂團規模的數位音樂廳—「NTSO數位音樂廳」。

本場音樂會由擁有瑞士國立洛桑高等音樂院管弦樂指揮藝術碩士學位(M. A of Haute Ecole de Musique de Lausanne)的國台交助理指揮葉政德擔綱，偕手泰雅族女高音林惠珍，以及來自卑南族古老部落的金曲三冠王桑布伊與國台交共同演出。同場音樂會更安排演繹國內資深作曲家游昌發、鍾耀光、陳樹熙等人取材自原住民所創作的作品，藉以透過原住民多元而獨特的文化欣賞台灣之美，從交響樂中聽見原民美聲。

女高音林惠珍是第一位以泰雅族原住民身分踏入樂壇的聲樂家，目前任教於國立台北藝術大學音樂學系，經常與國內外交響樂團及聲樂名家合作演出，包含世紀男高音José Carreras、José Cura等，曾赴美國、加拿大、義大利等地演唱，而身為原住民的使命感也曾到仁愛鄉、信義鄉原住民部落演唱，推展音樂欣賞演唱會的活動，曾多次與國台交合作演出。

金曲三冠王桑布伊·卡達德邦·瑪法琉（卑南語：Sangpuy Katatepan Mavaliyw）此次再度受邀，將在「NTSO數位音樂廳」直播音樂會上獻唱《椏幹－青年之歌》、《如在天堂》、《卑南山》等多首原住民歌謠，讓4K5G將他高亢的歌聲傳送到各角落，帶大家徜徉於樂音山林之中。

「山谷的迴響」音樂會將以現場實況方式在8月1日14:30於國台交YouTube頻道進行直播，另隨著防疫措施的逐步開放，本場次也將開放民眾購票重回音樂廳現場，單一票價100元，2人同行1人免費，購票請洽OPENTIX售票系統，或電洽國台交04-23391141分機153。