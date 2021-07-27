音似台語蘋果 台北動物園金剛猩猩二寶取名Ringo

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市立動物園非洲動物區於去(2020)年迎接金剛猩猩「Jabali（呷百二）」後，今(2021)年5月再度迎接二寶並開放民眾參與命名活動，園方今(27)日舉辦線上活動並公布票選結果，由諧音與台語「蘋果」相似的Ringo獲選。

台北動物園配合三級疫情警戒封園，非洲動物區的金剛猩猩「Iriki」於5月底產下二寶，園方為金剛家族二寶舉辦線上命名活動，而兩個候選名「Ringo」與「Kijani」，民眾透過臉書貼文對二個候選名字，按「讚(Ringo)」或「愛心(Kijani)」就可參與投票，今日直播公布票選結果。

台北動物園表示，金剛家族二寶的兩個候選名「Ringo」與「Kijani」，有3500人投Ringo這個名字、720人投Kijani。

對於金剛家族二寶的兩個候選名「Ringo」與「Kijani」，台北動物園表示，「Ringo」由波蘭臺北辦事處提出，是為了雄性金剛特意挑選的名字，原意是一種波蘭傳統遊戲，有著可愛好玩、團結合作的意涵，諧音與臺語的「蘋果」相似。

蘋果自12世紀時就在波蘭栽培，品種繁多，是波蘭人最喜歡的水果之一，更代表健康，生命力及長壽的象徵，而在臺灣，蘋果有平安的意味。希望波蘭蘋果能為金剛猩猩及臺灣賜福，平安長壽順利。

至於「Kijani」則是由園內照顧金剛猩猩的保育員所提名，按照動物園命名習慣，名字開頭的Ki為延續媽媽名字「Iriki」最後一字，這個名字是綠色的意思，希望藉由綠色這個名字帶出和平的意涵，同時也期望金剛猩猩野外族群、生活環境與生態系能永續發展。

相關新聞：

台北動物園：金剛猩猩家族二寶要取名了 網路命名活動開跑

台北動物園：金剛猩猩Iriki母愛滿溢 二寶個性文靜得人疼

台北動物園傳喜訊！金剛猩猩Iriki升格當媽 「呷百二」晉級當哥哥