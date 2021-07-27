台南遠東香格里拉推降級計劃　住房最低32折、餐廳出示疫苗接種卡享75折

搶攻警戒降級旅宿餐飲商機，台南遠東香格里拉飯店推出住房餐飲雙重優惠專案，即日起至7月28日推出「雞不可失」快閃住房優惠，預訂7月31日至9月16日期間入住特選尊榮客房，每房最低4,999(原價16,000元、約32折)；同時，飯店響應政府鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，7月27日至8月31日推出「疫起動起來」用餐優惠，只要出示疫苗接種記錄卡或網上預約記錄，周四至周五午餐或周二至周四晚餐時段，於醉月樓中餐廳用餐享75折優惠，更多詳情，請洽訂房專線(06)702-8899、餐廳訂位專線(06)702-8856。

台南遠東香格里拉全面嚴格執行各項防疫措施，控管客房全面降載、館內設施使用分流管制、以專業消毒劑加強清潔所有客房、餐廳與公共區域、餐廳提供無接觸式電子菜單、服務人員均配戴口罩及防護面罩、食物防護罩、桌間距離至少1.5公尺並加裝透明隔板強化社交安全距離。

「雞不可失」快閃住房優惠最低32折

「雞不可失」住房專案，以飯店外帶熱賣「爐烤香雞」主打住房享美食，由港籍葉建穩主廚選用皮滑肉嫩、肉味鮮甜的土雞，以八角、山奈等十多種中藥材及辛香料醃製約八小時入味，再以高溫爐烤鎖住雞肉鮮甜，呈現外皮酥脆、鮮嫩多汁的金黃烤雞，主廚再將營養豐富的雞油拌麵線及大火快炒時蔬，並隨餐附贈蛤蜊雞湯與冷泡茶，入住台南第一高樓，宅在飯店享受府城美景及豐盛美食假期。

即日起至7月28日三天快閃，雙人同行入住15坪特選尊榮客房，周日至周四每房4,999元(原價16,000元、約32折)，周五至周六入住每房加價1,000元，入住期間，還可享早餐、傍晚雞尾酒及小點與加購EasyGo外帶餐點九折優惠；退房時，每房再加贈價值3,000元飯店禮券，適用於台南、台北遠東香格里拉住宿與餐飲以及位於板橋的館外餐廳Mega 50。以上房價已包含10%服務費及5%稅。

「疫起動起來」用餐享75折優惠

全民齊心抗疫持續往更高的疫苗接種率衝刺，台南遠東香格里拉為鼓勵民眾積極接種疫苗，共同為提高社區免疫力努力，自7月27日至8月31日，位於飯店最高樓景觀中餐廳「醉月樓」(三十八樓)推出「疫起動起來」用餐優惠，民眾只要出示「COVID-19疫苗接種記錄卡」完成第一劑或第二劑、或預約線上「COVID-19公費疫苗」記錄，可享周四至周五午餐、或周二至周四晚餐時段(11:30至14:00、18:00至21:00)用餐75折優惠，配合政府防疫政策，室內用餐全面降載、控管人數，敬請提請預約。

台南遠東香格里拉「雞不可失」住房專案快閃開賣，即日起至7月28日止，可接受預定7月31日至9月16日期間入住；醉月樓中餐廳於7月27日至8月31日推出「疫起動起來」用餐折扣，更多詳情，請洽訂房專線(06)702-8899、餐廳訂位專線(06)702-8856。飯店地址：台南市大學路西段89號。