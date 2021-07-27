飯店誠意迎降級 台北凱達優惠最有感 住宿每位不到500元

台北凱達大飯店自三級警戒後即用最嚴謹的態度實施相關防疫措施，始終與台灣民眾「戰」在一起，團結抗疫終於迎來了降級時刻，日後也將持續嚴格遵守各項防疫規定，包含：實聯制、出入口管制體溫、人流管制降載、維持室內1.5公尺以上社交距離等，服務人員亦全程配戴口罩，每2小時進行公共區域如扶手、門把等消毒作業，搭配紅外線體溫測量儀器、酒精消毒機等防疫設備，提供最完善的防護措施。

做好萬全準備的台北凱達大飯店也在眾所期待的降級時刻，暖心祭出超有誠意的住房與餐飲優惠，住宿最低每人不到500元，超值回饋絕對讓民眾覺得降價有感，超前部署慶祝八月的父親節與七夕情人節活動趁現在最划算！

降級時刻來臨，台北凱達大飯店針對不同需求的旅客提供多元的住宿方案，專案最低不到1折，誠意十足。其中備受民眾青睞的「快閃台北‧12小時微度假」優惠住房專案，定價9,800元的精緻客房每晚只要888元起，等於每位不用500元，即可讓旅客為自己的身心靈快速充電！

想要享受悠閒的賴床時間讓旅客可以選擇「24小時自由住」優惠住房專案，每房只要1,599元起，完整享受24小時的度假時光，不論是耍廢追劇、泡澡舒心，任由你放鬆心情慢活旅行。

為要與中央、地方鼓勵大家盡早預約接種疫苗，持疫苗接種卡及三日內快篩陰性證明另可享有「提早２小時入住」 或 「延遲退房２小時」優惠！訂房專線請洽(02)2383-6796。