香格里拉饗樂假期 美食住房雙享宅度假　疫情降二級優惠升級 7/26-28超值一泊二食閃購搶一波

迎接期待已久的警戒降級，台北遠東香格里拉飯店特別推出住宿享美食的【香格里拉饗樂假期】，自7月26日上午10點開賣至28日下午5點，限時三天閃購優惠，預訂7月28日至8月31日期間，兩人成行的一泊二食饗樂假期只要5,888元起，平均每人三千元有找，再送住房升等、豐盛早餐、主題晚餐以及價值三千元飯店禮券！

「香宮烤鴨宴住房專案」每晚5,888元起，可於客房裡安心大啖香宮經典烤鴨三吃；「義遊馬可波羅住房專案」每晚7,388元起，可享五道式奢華義式碳烤牛排龍蝦海陸美饌！久違的五星級奢華度假，即刻成行！訂房請洽 (02) 2376-3266。

香格里拉饗樂假期 - 香宮烤鴨宴住房專案 / 5,888元起 (原價14,708元 / 4折)

於上一波微解封閃購三天內熱賣300組的「安心解鴨住房專案」再升級回來了！這次推出的「香宮烤鴨宴住房專案」，8月1日至10月3日期間入住，每晚只要5,888元起 (至多兩位大人及兩位12歲以下孩童入住)，再加碼客房升等至尊榮客房、並送豐盛早餐、價值3,000元飯店住宿及餐飲抵用券，更可安心在客房裡享用米其林餐盤推薦的香宮烤鴨三吃，而且只需加價300元便可升等至台北101景觀尊榮客房，一邊大啖美食，一邊欣賞台北的城市美景！

讓烤鴨控在疫情期間回味再三的香宮烤鴨，現在終於可以回到台北遠東香格里拉親享熱騰騰的烤鴨三吃包含：第一食是最經典的片皮鴨配捲餅，Ｑ彈的手工捲餅包上色澤油亮、皮脆肉多汁的片皮鴨和爽脆的青綠色蔥段與黃瓜絲，再沾上一點白糖與主廚特製烤鴨醬，蔚為香宮獨有吃法；第二食是蹄香生菜片鴨鬆，切丁後的鴨肉與多種蔬菜拌炒，鑊氣加上醬香，令人食指大動，再搭配新鮮生菜，滿嘴鴨香撲鼻而來；第三食為時菜豆腐鴨湯，以大火慢煮的鴨骨湯，喝起來香醇鮮美，鴨肉嫩而不柴，配上大白菜，美味又滋補養生。

香格里拉饗樂假期 - 義遊馬可波羅住房專案 / 7,388元起 (原價16,063元 / 46折)

跟著香格里拉「義」起旅行吧！想念浪漫義大利的旅人們，讓「義遊馬可波羅住房專案」解旅行的饞，一泊二食每晚僅需7,388元起，不但享有豐盛早餐，晚餐更是奢華海陸盡享！安心在房中享用兩人世界與牛排龍蝦雙享的海陸美饌，入住還升等至尊榮客房，只要加價300元就可再升等至台北101景觀尊榮客房，另贈價值3,000元飯店住宿餐飲抵用券！不須出國遠行，就用味蕾一遊義大利吧！

五道義式海陸美饌包含馬可波羅經典沙拉、羅馬澄清湯、焗烤義大利肉腸筆管麵、炭烤美國安格斯肋眼牛排及波士頓活龍蝦、餐後甜點則是馬可波羅招牌的提拉米蘇。餐點主菜是頂級炭烤美國安格斯勒眼牛排及一整隻波士頓活龍蝦，主廚以托斯卡尼傳統烹飪方式製作，並運用西班牙國寶級的Josper烤箱炭烤，使得肉類、海鮮和蔬菜都具有獨特的炭烤風味，即便在高溫下還能保留原汁原味。炭烤前先用義大利香草及橄欖油醃漬，烹飪後再抹上義大利香料豬脂油，吃起來外酥內嫩，適合無肉不歡的的饕客及海鮮控的首選！