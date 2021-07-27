走出疫情衝擊谷底　台灣7月消費者信心指數CCI「止跌回升」

國內COVID-19疫情趨穩，疫情警戒27日起到8月9日將從3級降為2級，25日週末假日好天氣，民眾前往河濱公園放鬆身心，在躺椅上欣賞夕... 國內COVID-19疫情趨穩，疫情警戒27日起到8月9日將從3級降為2級，25日週末假日好天氣，民眾前往河濱公園放鬆身心，在躺椅上欣賞夕陽美景。中央社

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因應疫情警戒降為二級 全台灣多數百貨恢復「疫情前」營業時間

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國內疫情趨緩，7月先迎來「微解封」，隨後宣布27日起疫情警戒降為二級，大大提振民眾信心。中央大學台灣經濟發展研究中心(以下簡稱「台經中心」) 今天(7/27) 公布7月消費者信心指數也止跌回升，較6月大增6.44點。

圖/中央大學台經中心

報告指出，今年七月消費者信心指數(CCI)調查的總指數為76.92點，與上月70.48相較上升6.44點。與性別交叉分析發現，男性消費者指數為76.54點，女性為77.29點，女性高於男性0.75點

本次調查六項分項指標，六項指標皆上升(物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財)。

其中上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為111.2點，較上個月上升16.95點(110/6：94.25)。

上升幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為56.3點，較上個月調查結果上升7.8點(110/6：48.5)。

上升幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為91.6點，與上月的調查結果相較上升4.4點(110/6：87.2)。上升幅度同為第三的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為70.65點，與上個月調查結果相較上升4.4點(110/6：66.25)。

上升幅度第四的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為42.65點，較上個月調查結果上升2.8點(110/6：39.85)。

上升幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為89.1點，與上個月調查結果相較上升2.3點(110/6：86.8)。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀指標。

另外在「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為115.1點，與上月的調查結果相較上升2.05點(110/6：113.05)。

「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為88.05點，較上月的調查結果上升5.15點(110/6：82.9)。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為86.7點，與上個月的調查結果相較上升9.35點(110/6：77.35)。

中央社引述中央大學台經中心執行長吳大任說，這次CCI及子指標全面上升，主要是疫情趨緩及管制鬆綁，讓民眾信心回升，也反映台灣正慢慢走出這波疫情衝擊的谷底，CCI及子指標多已回到5月、疫情剛發生時的水準。

6項子指標中，以「未來半年購買耐久性財貨時機」月增16.95點、升至111.2點，為升幅最大指標。吳大任說明，疫情衝擊到家庭經濟狀況時，自然會延後購買汽車、3C、家電等耐久財的規畫，不過7月起政府鬆綁管制，且同步規劃振興措施，家電、汽機車等耐久財買氣應該很快會回升。

升幅第二的「未來半年投資股票時機」，7月調查為56.3點，月增7.8點，吳大任表示，7月台股攻上萬八，雖然近期陷入高檔整理，但主要是一些漲過頭的股票拉回修正，科技業表現還是很好，有助於支撐股價。

這項消費者信心指數調查是由中央大學台經中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為110年7月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2884位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

走出疫情衝擊谷底 台灣7月消費者信心指數「止跌回升」