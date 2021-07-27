習慣把食物放置室溫保存要當心！婦人染沙門氏菌上吐下瀉　引發急性腎衰竭

台南一名61歲婦人食用放在室溫下的肉粽後，因上吐下瀉且發燒2天而掛急診，診斷出感染沙門氏菌。（示意圖／Getty Images） 台南一名61歲婦人食用放在室溫下的肉粽後，因上吐下瀉且發燒2天而掛急診，診斷出感染沙門氏菌。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）夏季天氣炎熱，食材易腐敗，台南市一名61歲婦人食用放在室溫下的肉粽後，因上吐下瀉且發燒2天而掛急診，診斷出感染沙門氏菌且有急性腎衰竭情形，住院1週才康復，醫師呼籲吃剩的食物應用保險膜封好並冷藏，食用前也要再次加熱、煮熟。

奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻表示，沙門氏菌為一種細菌，主要經由糞口傳染，常是因為吃到受到污染的食物進而感染，尤其易好發在天氣炎熱的時節。

感染者一般臨床症狀為急性腸胃炎，會有噁心、嘔吐、腹痛、嚴重腹瀉、高燒不退等症狀產生，且糞便中常夾雜著黏液和血絲。

一般病情輕微者，發燒會在兩三天內退燒，腹瀉則會在一星期內逐漸改善；但若症狀持續、高燒不退、連喝水也沒有辦法的話，仍應盡速就醫。

病情輕微者可以使用支持性療法即，例如多補充電解質水分，但市售的運動飲料常糖分太高，會讓生病的腸道中增加水瀉機會，因此建議可以加入白開水稀釋飲用。

另外，乳糖和纖維類食物在腸道出狀況時吸收能力也不佳，因此乳製品食物跟蔬菜水果類的在這段時間也要少食用。在腸胃發炎時可以吃白稀飯、白飯、白麵條、白土司等食物，若肚子不痛不會吐的話也不建議讓腸子空腹太久的時間。

但若是嬰兒、老年人或是有其他慢性疾病造成免疫低下者，則要小心症狀會比其他人來得嚴重，甚至會產生嚴重併發症如脫水、敗血症、休克、腸出血、壞死性腸炎等等。因而在此類病人若有腸胃炎表現時，就應儘速就醫避免更嚴重的併發症產生。

由於沙門氏菌常是因為吃到受到污染的食物而感染，因此在食物的選擇跟調理上需要特別注意。最常受到細菌污染的食物，包括：生雞蛋、奶製品、肉製品等。

民眾在調理食物的時候，生食和熟食需要分開、使用安全的飲用水或自來水處理食物，並要要完全煮熟，蔬果類需清洗乾淨。

王宿鴻提醒，台灣的夏天尤其炎熱和潮濕，沙門氏菌又最喜歡生活在室溫35°C左右的環境，因此食物若放在室溫太久會大大增加受到污染的風險。吃不完的食物一定要用保鮮膜包裹放入冰箱，再次食用前再加熱煮熟。