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三週日確診破千 南韓擬跟進以色列打第三劑

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/27 12:14
國際疫情升溫變種株肆虐，南韓、以色列擬追加第三劑新冠疫苗增進防疫力。(示意圖/Getty Images)

國際疫情升溫變種株肆虐，南韓、以色列擬追加第三劑新冠疫苗增進防疫力。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）新冠變種株強襲全球，南韓新冠肺炎連續3週單日新增確診破千例，當局26日表示考慮今秋開打第三劑疫苗補強；高喊追加第三劑已久的以色列今（27）日表示，考慮不等美國食品暨藥物管理局（FDA）核准，搶先替年長族群施打第3劑的輝瑞/BNT疫苗。

韓聯社報導，南韓新冠疫苗接種單位官員洪正益26日在記者會上指出，該國政府考慮在10月或11月時，為2月至3月首批接種的療養設施入住及從業人員補打新冠疫苗加強。

同一日，南韓國務總理金富謙在電臺節目中表示，七成國民完成兩劑新冠疫苗接種後，將考慮全面施打加強針。

南韓近日疫情居高不下，26日南韓新增1365例確診，累計19萬1531例確診。有鑒於該國已連21天單日確診破千例，加上暑期出行恐使疫情升溫，當局自今（27日）起將非首都圈防疫級別提升至第3級。南韓目前疫苗覆蓋率約32.9%，截止自昨日有1689萬3124人至少完成首劑疫苗接種。

國際疫情升溫變種株肆虐，疫苗大戶以色列高喊追加第3劑，然而美國和歐洲聯盟目前仍在考慮特定高風險族群打加強針的必要，對此以色列似已失去耐心。

路透社報導，以色列疫情因應協調員艾許（Nachman Ash）在新消息報網站（Ynet）主辦的健康研討會上說：「這是相當兩難的事，在沒有世界各國的支持下，決定權就在我們的手上，這是個複雜的決定。」

艾許表示，「一方面我們希望看見疫苗是安全、有效的，並用數據來檢視抵抗力是否真的在減弱；但另一方面，有疫情爆發，而我們希望阻止疫情蔓延。」

報導指出，以色列本週開始，將依個案評估對免疫力較差的民眾提供第3劑疫苗。而輝瑞（Pfizer）正在向美國FDA尋求第3劑加強針的緊急使用授權。

自6月Delta變異株侵入以色列，當地衛生部兩度通報表示，疫苗對預防有症狀感染的保護力僅41%，預防重症的保護力仍舊高達91%，專家對此表示不認可。

艾許對此表示，數據應當為真，在以色列免疫力正在減弱。他也指出，未來幾週內當局應該會做出決定，屆時將對60歲或70歲以上長者產生影響。

以色列總人口930萬，疫苗覆蓋率已達到約60%，目前單日確診數約1000例。
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更新時間 : 2021-07-27 12:53 GMT+08:00

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