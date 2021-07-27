中台灣國美館採預約制參觀　春水堂、古典玫瑰園有條件開放內用

台中國美館自7月27日起開放民眾採預約制入場參觀，每時段提供300人預約參觀，另開放60個現場名額。（圖/國美館） 台中國美館自7月27日起開放民眾採預約制入場參觀，每時段提供300人預約參觀，另開放60個現場名額。（圖/國美館）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台中國美館自7月27日起開放民眾採預約制入場參觀，每時段提供300人預約參觀，另開放60個現場名額。

配合中央流行疫情指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標 準至第二級，國美館自7月27日起， 開放民眾以事先預約或現場報名方式入館參觀，餐飲空間春水堂、 古典玫瑰園將有條件開放，資料中心及各項穿戴式、互動式裝置（A R、VR 裝置等）皆暫停開放使用。

國美館目前開放入館方式為提前預約優先（ 團體預約以50人為上限），並視容留人數情形， 彈性開放現場民眾入館，實施分時分流方式入館。預約開放時段以2 小時為單位，09：00-11：00、11：00-13：00、 13：00-15：00及15：00-17：00，共四個時段。 每時段提供300人網路預約參觀，另外開放60個現場報名名額，可於線上預約或撥專線 04-23723552轉 635。

國美館梁永斐館長特別於今（26） 日與相關主管召開防疫小組會議，盤點相關防疫細節及配套措施， 以確保各單位已作好逐步開放準備，以維護民眾健康。 梁永斐館長表示，本館將確實依照中央流行疫情指揮中心及文化部《 藝文場館防疫管理措施》規定做好防疫工作， 並依展覽現場實際情況採滾動式修正， 以提供民眾安全及優質之參觀環境。

國美館附設精品店及餐廳亦配合同步開放， 餐廳於符合疫情指揮中心及臺中市政府之相關防疫規定之前提下，包含公告容留人數、實聯制、桌與桌間距1.5公尺、 同桌設隔板或花座等，得提供內用服務。

國美館8至10月期間展覽有：「藍皓倫、盧卡・博納科爾西：9, 663」(7/13—8/15)、「110年全國美術展」( 07/17-10/10)、「取色賦形・捨像傳神─陳銀輝90藝 術歷程」(07/24-10/3)、藝術家謝春德個展──「 時間之血―平行宇宙系列最終章」(07/31-09/26)。

為讓民眾安心參觀，國美館將持續落實環境清潔消毒， 規劃單一出入口及參觀動線指引，並維持觀眾間至少1.5公尺社交 距離計算容留人數（每一展間約20人至80人， 每一展覽時段上限為360人）， 請民眾遵循中央流行疫情指揮中心規定，配合量測額溫、實聯制、 全程戴口罩及保持1.5公尺以上之社交距離， 共同維護你我的健康。