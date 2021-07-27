台灣金穗影展實體結合線上放映66部入圍　頒獎典禮揭曉觀眾票選獎

2021金穗影展將在9月10日登場（圖/主辦單位） 2021金穗影展將在9月10日登場（圖/主辦單位）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）受疫情影響而延期的「2021金穗影展」將在9月10日重新開幕 ，除了「實體影展」之外，也新增「線上影展」，將在專屬平台播映 66部入圍影片，提供更多觀影方式推展優秀新銳短片。

「2021金穗實體影展」 將從9月10日至19日在台北光點華 山電影館舉辦，8月30日13點起售票，台中市立圖書館沙鹿深波分館、高雄市電影館、 花蓮鐵道電影院也會參與金穗獎入圍影片的放映。

「2021金穗線上影展」展期為9月10日至17日， 金馬執委會已和許多國際影展包括坎城市場展、多倫多影展、 西南偏南影展共同指定的專業平台Shift72合作設立線上影展 平台，金穗獎是台灣首個使用此平台的活動。

金馬執委會預計提供500名影迷，花費$149元購買線上影展通行證， 便可於指定期間觀看本屆金穗獎所有入圍的66部影片，並獲得包含 Let's Café單品盧安達罐裝黑咖啡、Super X 保養系機能爆米花、myVideo7天豪華月租免費看序號卡在內 的「金穗居家觀影組」一份。

線上影展通行證預計於8月27日開賣 ，線上觀眾同樣能參加觀眾票選獎的投票，結果將於9月18日第43 屆金穗獎頒獎典禮一併公佈。

2021金穗獎活動日程

頒獎典禮 9.18

實體影展 9.10-19

線上影展 9.10-17