洪災使豬隻全泡湯 河南豬農悲喊「天都塌了」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國遭暴雨狂襲，千年一遇的洪災使鄭州成為水鄉澤國，人命財損尚難估計，更有豬農大嘆，豬隻全泡了水，生計頓時陷入困境。

路透報導，河南是中國養豬重鎮，有數千座豬場，這場大水來得太急，一瞬間將牲畜都滅了頂。位於鄭州北方90公里左右的新鄉市，一名程姓豬農表示，他豢養的豬隻中，逾百頭死於大水，剩餘的泡在水中數日，食不下嚥，就算等水退，恐怕也了無生機。

對於一輩子只懂得養豬的人，一場天災奪去謀生工具，也無餘力再起爐灶，更可能得不到補償，簡直「天都塌了」。村莊農民透露，洪災至少奪去兩萬隻雞、六千頭豬，是整座村的一半之多。暴雨在整個河南省吞噬了1,678座大農場，至少一百萬隻禽畜死於非命。

當地像程姓豬農這樣的受災農戶，至少有三千餘人。在無盡的災後清理過程中，災民用推車推走一車車的死雞，將泡水豬綁在樹上，以免豬屍「放水流」。整座村莊瀰漫著夾雜泥水與死屍的惡臭，以及慘澹的未來。

生計無著，還得面臨傳染病的威脅。

去年夏天，中國南部豪雨成災，隨後爆發非洲豬瘟，重創中國養豬產業，鄰國也個個聞豬瘟色變。豬瘟病毒可在糞便與水中存活十日，在豬舍糞坑中更能活上百日。一旦這些穢物隨水流往各地，後果不堪設想。