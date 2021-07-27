有C肝快就醫　研究：肝硬化患者染新冠肺炎死亡風險增3.31倍

C肝若不治療，肝臟會持續受到傷害，引發肝外病變外，C肝肝硬化患者若感染新冠肺炎病毒，會有較高的重症、死亡風險。(示意圖／Getty Ima... C肝若不治療，肝臟會持續受到傷害，引發肝外病變外，C肝肝硬化患者若感染新冠肺炎病毒，會有較高的重症、死亡風險。(示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內新冠肺炎疫情趨緩，然而社區存有零星隱形感染者，外出仍有染疫風險，除了大家熟知的三高、糖尿病等慢性病患者要特別當心外，根據美國疾病管制及預防中心資料發現，部分新冠肺炎住院患者的肝臟酵素增加，肝功能指數升高，代表肝臟有暫時的破壞，因此慢性肝病和肝硬化患者若感染新冠肺炎，可能面臨更高的死亡風險。

消除C肝計畫亮紅燈：去年僅治7成，今年上半年僅治5成 醫：拖延治療染疫重症、死亡風險增！

全台有高達12萬名C肝患者尚未治療，台灣肝病醫療策進會會長暨國立臺灣大學醫學院附設醫院副院長高嘉宏教授說，因為疫情影響，C肝患者篩檢、治療、追蹤的意願大幅降低，許多民眾忽視C肝治療的急迫性，誤以為等疫情過去再治療即可。

高嘉宏提醒，C肝若不治療，肝臟會持續受到傷害，引發肝外病變外，C肝肝硬化患者若感染新冠肺炎病毒，會有較高的重症、死亡風險，不論是國外衛生單位或是台灣，都強調肝病患者提高警覺。

高嘉宏補充說明，新冠肺炎會導致免疫系統失控，讓原本只會精準殺滅病毒的免疫細胞大軍敵我不分的胡亂攻擊，引起細胞激素風暴，還可能發生呼吸窘迫，造成全身性傷害。有鑑於C肝患者常見的併發症為肝硬化及肝癌，肝功能本就較差。在C肝及新冠病毒的夾攻之下，肝功能會大幅下降，死亡風險也會隨之提升。

不只加速肝炎三部曲惡化，六大疾病、三大癌症、染疫致死都與C肝有直接、間接關係

C肝不只會提升染疫死亡風險，與許多高致死的疾病及癌症都有直接或間接關係。高嘉宏說明，C肝會加速肝炎、肝硬化、肝癌之肝病三部曲惡化，還會引發肝外器官慢性發炎，導致多處肝外病變。

根據研究證實顯示，C肝會改變患者體內脂肪代謝、增加血管硬度，降低細胞對胰島素的敏感度，加速腎功能惡化。在我國最新公布的國人十大主要死亡原因排行中有六大疾病(惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、腎臟病、慢性肝病及肝硬化)、男女十大癌症死因中有三大癌(肝癌、口腔癌與非何杰金氏淋巴瘤)，與C型肝炎有間接或直接關係。

C肝不治死亡增 大型研究指出：同為染疫者，肝硬化患者死亡風險竟是肝功能健全者3.31倍

高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科余明隆教授提醒，大型研究發現：新冠肺炎感染者中，肝硬化患者的死亡風險是非肝硬化患者的3.31倍。為了避免C肝衝擊健康及生命，高風險族群除了主動接種疫苗以外，也應把握疫情趨緩之際，主動進行篩檢及治療。余明隆教授說明，在政府以及各地醫療院所支持下，治癒C肝輕而易舉且相當方便。

疫情趨緩期間 快治C肝！最快八週就能治癒，入院拿藥僅需3次，降低治療心理負擔

若確診C肝也無須擔心，余明隆說明，在治療藥物層面，政府更是給付高安全性、高療效的C肝全口服新藥，治癒率高達98%、副作用輕微，服藥不影響疫苗施打，療程僅需8週或12週，入院領藥的次數最少僅需要3次便可完成療程。除此之外，服藥期間也不影響疫苗施打，已登記疫苗施打的民眾無須擔心延緩疫苗施打進度，也切莫自行中斷治療

余明隆提醒，衛生福利部更將C肝患者納入優先施打疫苗的第九類族群中，且隨著疫苗劑量日益充足且疫情趨緩，提醒民眾響應政策施打疫苗。另外，45至79歲成年人（原住民族群為40至79歲）應主動前往醫療院所或衛生所進行一生一次的免費肝炎篩檢，如有確診一定要及早治療。千萬不可忽視C肝對健康的衝擊而拖延篩檢或自行中斷治療。

最後，呼籲民眾於疫情期間應避免不必要的外出，若一定要外出，應配戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，更應避免如刺青或紋眉、共用針頭等高風險行為。