台灣金馬名導執導《瀑布》入圍威尼斯影展　賈靜雯：唯有愛能修復過往的傷

金馬名導鍾孟宏執導電影《瀑布》，由賈靜雯和王淨領銜演出，入圍威尼斯影展地平線單元。（劇照由本地風光提供） 金馬名導鍾孟宏執導電影《瀑布》，由賈靜雯和王淨領銜演出，入圍威尼斯影展地平線單元。（劇照由本地風光提供）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）金馬名導鍾孟宏首部執導女性電影《瀑布》，由賈靜雯和王淨領銜演出，入圍威尼斯影展地平線單元。

鍾孟宏今年推出最新作品《瀑布》，導演瞿友寧為電影監製，鍾孟宏與張耀升繼《陽光普照》之後再次合作編劇。官方臉書帳號一開，就引發許多「大驚奇」，除了金鐘獎最佳女主角賈靜雯與台北電影節影后王淨合作主演之外，卡司還有金曲歌后魏如萱，更有李李仁、陳以文、劉冠廷等實力派演員共同演出。

《瀑布》是鍾孟宏首部執導的女性電影，在官方臉書公佈竟然不是由合作極有默契的「中島長雄」擔任攝影師，甚至宣告「以後的作品都不再有中島長雄」，引發影迷熱議，鍾孟宏也表示《瀑布》和以前的作品很不一樣，他說：「我改變了。」

《瀑布》獲得今年威尼斯國際影展「地平線單元」入圍肯定，是繼2012年蔡明亮的短片《金剛經》獲選威尼斯影展「地平線單元」閉幕片之後，台灣電影再次獲得此單元的入選肯定，該單元向來以鼓勵創新、具實驗精神的影片，是次於正式競賽的官方平行單元。

鍾孟宏過去以首部長片《停車》便入圍坎城影展一種注目單元，上一部電影《陽光普照》榮獲休士頓影評人協會最佳影片及入選第93屆奧斯卡最佳國際影⽚短名單。

對於《瀑布》入選肯定威尼斯影展「地平線單元」，兩位女主角賈靜雯及王淨都感到非常的開心與榮耀，賈靜雯覺得無比榮耀，她說：「透過《瀑布》，希望大家看見許許多多心靈上缺少的人，需要被關愛與呵護，那個傷很深，唯有愛能修復那過往的傷。」

王淨說：「恭喜大家，希望觀眾在《瀑布》不僅只有看到劇情的巨大衝擊，同時也能看到生活裡我們不常發現的角落裡，其實也有滿滿的愛。」

《瀑布》將視疫情狀況，期待能在今年底上映，團隊希望可以有更多人因為看到這部動人的電影而得到心裡的療癒。《瀑布》由本地風光、氧氣電影、鏡文學、三皇生技、百聿數碼、華映娛樂聯合出品，更多電影資訊，請上電影《瀑布》臉書粉絲團及IG查詢。