美民眾患新冠長期後遺症 拜登擬法律保障權益

美國總統拜登美東時間26日表示，將保障受「新冠長期症狀」之苦的患者的權益。（圖／路透社） 美國總統拜登美東時間26日表示，將保障受「新冠長期症狀」之苦的患者的權益。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國總統拜登在美東時間26日在美國身障法頒布31週年演講中指出，華府正設法要將因感染新冠肺炎而有長期後遺症的患者納入保護，獲得應有的權利與支持。

路透社報導，拜登於白宮玫瑰花園慶祝美國身心障礙法（Americans with Disabilities Act, ADA）頒行31週年的活動中發表談話，該法禁止針對殘障人士的歧視。

拜登指出，「許多染疫的美國人看似痊癒，卻仍有揮之不去的後遺症，如呼吸問題、腦霧（brain fog，難以集中精神和清晰思考）、慢性疼痛或疲勞，這些問題有時甚至嚴重到使人殘疾的程度。」

拜登表示，美國政府部門將協調合作，確保感染新冠肺炎痊癒後卻仍患有嚴重的長期健康問題的民眾受到保護，如因染疫致殘，將獲得身心障礙法所賦予的權利與資源，「包括在工在場所、學校與健保系統中的便利與服務，使民眾有尊嚴的生活，並在面臨挑戰時獲得支持。」

據世界衛生組織（WHO）2月25日所發佈的報告指出，約有十分之一的新冠肺炎病患在急性感染12週之後仍有不適，其中許多人的症狀持續更久，這被稱之為「新冠長期症狀」或「後新冠症狀」。

拜登表示，身障法是一項由共和黨總統簽署的民主法案。他說：「對我們國家來說，身障法不僅僅是一項法律，它是我們作為一個民族、作為美國人的特質證明。」