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台灣降二級警戒 阿里山國家風景區管理處開放56處景點設施

阿里山國家風景區達邦、新美、樂野村維持不開放

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/27 10:23
奮起湖步道群。(照片來源：阿里山國家風景區管理處提供)

奮起湖步道群。(照片來源：阿里山國家風景區管理處提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 台北報導）台灣今(27)日起降二級疫情警戒，阿里山國家風景區管理處轄內三大遊憩系統，除達邦村含達邦與特富野部落、新美村、樂野村的景點設施持續不開放外，其餘景點設施56處、公廁30處、遊客中心3處均有條件開放，遊客中心、停車空間由載量40%放寬至50%。

阿里山管理處表示，阿里山鄉內各處景點設施，將配合各部落決議，除新美、達邦、特富野及樂野部落，將尊重在地意願，設施暫不開放。來吉、山美、茶山、里佳4大部落及豐山社區將配合景點設施開放，各部落及社區如有最新決議將配合調整。

阿里山管理處開放具單一出入口的觸口、文峰遊客中心及里佳資訊站，仍實施實聯制、量測體溫及容留量管制。非封閉型景點如步道、涼亭應配合全程配戴口罩，保持社交距離，禁止戶外100人以上，室內50人以上群聚。並且處將持續監測人流聚集狀況並適時分流、管制或封閉，停車空間有載量限制。

阿里山管理處呼籲，遊客務必遵守疏導人員指引，勿違規停車，以免受罰。

另外，阿里山管理處轄內民宿、餐廳及特色店家等業者營業狀況及相關景點開放及店家營業資訊等，可至阿里山國家風景區官網「防疫專區」查看。

台灣降二級警戒 阿里山國家風景區管理處開放56處景點設施

△來吉部落文化廣場。(照片由阿里山國家風景區管理處提供)

台灣降二級警戒 阿里山國家風景區管理處開放56處景點設施

△圖片由阿里山國家風景區管理處提供。
阿里山
阿里山國家風景區管理處

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更新時間 : 2021-07-27 11:16 GMT+08:00

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