【楊憲宏專欄】美中關係開始「頭破血流」了嗎？

今年4月剛剛就任美國副國務卿的政治學者雪蔓(Wendy Sherman)26日的天津行,再次讓拜登政府飽嘗「中國流氓的滋味」。這是繼今年三月國務卿布林肯在阿拉斯加遭中共「戰狼式撒野」之後,美國外交官第二次面對面被中共刻意羞辱。美中關係已不可能好,連十月G20時習近平所期待的「拜習會」都看來也是「相見爭如不見了」。習近平正在使盡「血肉長城」手段讓美中外交「頭破血流」了嗎?這樣的發展對於世界並沒有不好,起碼可讓全球認清中共邪惡本質。

天津行後雪蔓馬上接受媒體採訪,她自嘲:「這只是跟進,讓我們可以走下一步(in fact,there’s follow up and we are able to move another step),她不是沒有預料會「秀才遇到兵」,她說:「我們沒有門路知道如何建構這種關係的初階段,也不知可否走到我們希望的方位(There’s no way to know in the early stages of building this relationship whether we will get to all the places that we hoped for.)。」換句話說,美國對中共已經沒有任何期待。兩國「這種關係」(this relationship)是什麼碗糕,能言善辯的外交官都快無言以對了。

走到這地步,她也只能説大白話了,她說會談中雙方都不掩飾地提出導致分裂的議題(frank conversations on issues that divide them)。一般來說外交淪於這種「叫駡」而且不只一回,大概就表示,美中兩國短期內不可能有和解了。

中國問題專家本·韋斯特科特 ( Ben Westcott ) 和CNN工作人員最近合作的專文指出,自從2012年習近平上任之後,帶領了黨和國家走上了一條和鄧小平時代完全不同的道路,「他的專制為共產黨帶來了內部的威脅和國際的孤立。」這樣的危機正在持續擴大。而對美關係惡化,可以説是「大雪崩」,足以覆沒中共政權。連CNN都如此論斷,更別說美國深層政府的想法,包括民主、共和兩黨,反共的共識已經深化。事實上,美國未來大選,反共是主旋律,不反共的政客根本不用選舉了。

所以,雪蔓在天津也沒有一直挨打。她重重的回了幾拳,每拳都直撃中共痛腳。她勾選了一長串激怒中共的議題,她説:「反人類的犯罪壓迫穆斯林,發生在中國新疆,摧毀香港的民主,中共還以其經濟量體壓迫其他國家,更以侵略行動圍繞著台灣、南海及東海(”the crimes against humanity” against Muslims in China’s Xinjiang region, the crackdown on democracy in Hong Kong, China’s use of its economic size to pressure others, and its “aggressive actions” around Taiwan and in the South and East China Seas.)。」

雪蔓也毫不客氣直接要求中共釋放被關押的美國人及加拿大人,她説:「人不能拿來當談判籌碼( “people are not bargaining chips,” )雪蔓告訴中共:美國不畏競爭,同時相信,「中國應將經濟成長用於改善人民生活,並遵守國際規則,而且不可損害他國(it is important for China to grow and better the lives of its people, but in a way that is in accord with international rules and does not diminish any other country.)。」

這位學者出身的外交官,訓誡中共也毫不給顏面。她還說:「我們真的期待中共可以理解,人權不只是內政,而是全球性的承諾,中共不是已經簽署了聯合國人權宣言(We do expect ... them to understand that human rights are not just an internal matter, they are a global commitment which they have signed up for under the U.N. Universal Declaration on human rights )?」

可以想像中共氣瘋了,可是當面也不敢做什麼。中共外交部「會後」交給美方2份清單,其中1份要美國「包括解除對中共黨員及其家屬、中國學生的簽證限制,還有對孔子學院、中國官員和企業的制裁,並撤銷把駐美的中國媒體視為外國代理機構,以及對孟晚舟的引渡要求。」

另份清單則表示,針對美國對調查COVID-19病毒起源、新疆、台灣、香港、南海的「錯誤行為」,有在會中「表達強烈不滿」。

其實這兩份清單列的項目正是習近平的「恐懼的總和(Sum of all fears)」,因為中共就是利用這些項目在美國搞破壞,美國當然不會容忍,而且還可能更加緊縮,這個發展最終將導致美中走向對抗,其結果正是「習近平的末日」。

雪蔓副國務卿的「天津回合」所呈現的是G7一致抗共後的第一次「拔劍」。拜登政府也不是無後顧之憂,川普時代的共和黨大將,龐培歐、山姆布朗貝克、博明都越來越活躍,他們執政當時訂下的反共政策,民主黨人現在亦步亦趨,形勢比人強,想延續執政,非反共不可,不過,光「拔劍」不「揮砍」恐怕不行。