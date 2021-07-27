2021德國葡萄酒麗絲玲週開跑 台灣百家星級飯店及餐廳共襄盛舉

2021德國葡萄酒麗絲玲週（Riesling Weeks 2021）昨(26)日在台灣舉辦線上記者會。(照片由德國在台經濟辦事處提供) 2021德國葡萄酒麗絲玲週（Riesling Weeks 2021）昨(26)日在台灣舉辦線上記者會。(照片由德國在台經濟辦事處提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 台北報導）2021德國葡萄酒麗絲玲週（Riesling Weeks 2021）昨(26)日在台灣舉辦線上「記者會暨大師講堂」，德國葡萄酒公主Eva Müller及台北萬豪酒店（Marriott Hotel）侍酒師黃嘉偉共同分享他們對德國葡萄酒的心得，吸引台灣─德國雙邊百人參加。

德國葡萄酒公主Eva Müller分享，麗絲玲（Riesling）是德國最具代表性的葡萄品種，酒款以優雅濃郁、風格多元、搭餐性佳著稱，因此就算和辛辣食物搭配一起享用，都不會出現違和感。然而近年來，隨著極端氣候益發嚴重，Eva Müller表示，葡萄酒的產量恐受到影響，全因氣候變遷所帶來的衝擊所致。

德國在台經濟辦事處（German Trade Office Taipei）補充，麗絲玲品種在石質土壤中或水分稀少的環境下皆能生存，他的抗寒力也很好，然而卻需要更多的日照時間，因此成熟期較晚，通常要到10月下旬才完全成熟。但兩週前的洪災造成德國西部–尤其是Ahr地區的葡萄酒莊及生產商嚴重損失，影響他們的生計，如果想捐款幫助該地區的葡萄酒農或酒莊，歡迎台灣民眾上德國葡萄酒協會網站查詢。

DWI德國葡萄酒協會為推廣德國葡萄酒，每年精選全球約13個重要市場，鋪展德國葡萄酒麗絲玲週活動。今年台灣再度雀屏中選，Riesling Weeks Taiwan 2021委由德國在台經濟辦事處及珍愛AOW葡萄酒藝術有限公司共同舉辦，並有超過100家進口酒商、精品餐廳、酒吧、星級飯店共襄盛舉。2021德國葡萄酒麗絲玲週在台灣舉辦日期為7月26日到8月26日，為期一個月。相關活動訊息可至【2021德國葡萄酒麗絲玲週 Riesling Weeks Taiwan 2021】官方網站查詢。

△德國葡萄酒公主Eva Müller。(圖片翻攝自2021德國葡萄酒麗絲玲週線上記者會)

圖片翻攝自Riesling weeks FB