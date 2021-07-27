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維特齊再幫台灣人！捷克宣布贈3萬劑新冠　維特齊、賀瑞普用力促成

By 台灣英文新聞－編輯
2021/07/27 09:37
捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）2020年9月受邀到台灣立法院發表演說，他在演說中上高喊「我是台灣人」，...

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）2020年9月受邀到台灣立法院發表演說，他在演說中上高喊「我是台灣人」，... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）繼在台灣立法院上高喊「我是台灣人」後，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）再度搏上台灣媒體與社群平台版面，捷克衛生部長周一（26日）宣布，將捐贈3萬劑疫苗給台灣，讓捷克成為繼立陶宛和斯洛伐克後，第三個送疫苗給台灣的中東歐國家，媒體報導，美事背後有維特齊及布拉格市長賀瑞普的用力促成。

捷克政府周一召開內閣會議，衛生部長沃依泰赫（Adam Vojtěch）會後宣布，配合稍早歐盟國家聯手捐贈1億劑疫苗給第3國的約定，捷克將在年底前贈送約240萬劑疫苗給烏克蘭、波士尼亞等巴爾幹半島國家，以及泰國、越南、台灣等亞洲國家。其中，捷克將捐贈3萬劑疫苗給台灣，25萬劑疫苗給越南。中央社報導指出，捷克送25萬劑疫苗給越南與兩國的歷史淵源有關，早在共產黨時代，捷克曾從越南引進大量外籍勞工，越南移民及其後代目前是捷克第3大少數民族。

中央社報導，捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的聯合政府無畏中國壓力，周一在內閣會議批准贈送疫苗給台灣，堪稱是捷克與台灣關係的創舉，幕後推手主要有曾來訪台灣的參議院議長維特齊、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）等友台人士。

上月中，賀瑞普在推特上發布影片，除了表達對台灣疫情感到遺憾，鼓勵台灣民眾堅強，更表達有國家以政治力阻撓台灣取得疫苗感到震驚，敦促捷克政府送疫苗給台灣。

維特齊於捷克宣布捐贈疫苗後也在推特上說，台灣曾多次幫助捷克，捷克送疫苗給台灣不僅是具體的幫助，也具有重大象徵意義。

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更新時間 : 2021-07-27 11:16 GMT+08:00

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