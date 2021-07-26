因應疫情警戒降為二級　全台灣多數百貨恢復「疫情前」營業時間

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 因應全國疫情警戒27日降為二級，多數百貨業者明(7/27) 起恢復疫情前營業時間，持續落實消毒、實聯制、員工健康監測等；環球購物中心更增設人臉辨識溫測裝置管理員工體溫，為百貨業首例。

圖/中央社

SOGO百貨表示，全台分店明天起恢復正常營業時間，即上午11時至晚間9時30分；例假日、例假日前一天則營業至晚間10時。另外，超市營業時間為上午9時至晚間9時30分。

新光三越指出，明天起全國疫情降至二級警戒，全台15家分店將同步依正常營運時間營業，並持續嚴格落實各項防疫措施，提供顧客安心舒適的購物場域。

遠東百貨表示，指揮中心宣布27日起降為二級警戒，全台百貨營業時間同步調整，將全面恢復為正常營業時間，餐飲內用規範依各縣市政府規定執行。

遠東百貨補充，全台遠百營業時間不同，台北市各館平常日營業時間為上午11時至晚間9時30分，假日前夕和週末則延長至晚間10時；北市以外營業時間為上午11時至晚間10時。

環球購物中心表示，27日起採行防疫、微解封並重，新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9及新左營車站等全台6店營業時間延長，調整為上午11時30分至晚間8時30分，比現行時間增加0.5至1.5小時；屏東市店恢復原營業時間，即上午11時至晚間10時。

環球購物中心指出，因應部分縣市開放餐飲內用，桃園A8、新左營車站及屏東市等店將落實餐飲內用防疫措施，包含進行用餐人潮管制，採梅花座、裝設防疫隔板、總座位數減半，員工須佩戴口罩及面罩等。

此外，環球購物中心除日前已增設「員工防疫消毒門」，近期再於全台7店的員工出入口設置「人臉辨識溫測裝置」，可自動追蹤人臉辨識，便於記錄管理員工體溫，為百貨業首例。

台北101表示，配合中央流行疫情指揮中心將防疫警戒調整為二級警戒，並遵守台北市政府相關指引，購物中心不分平、假日，營業時間維持中午12時至晚間8時；超市為上午9時至晚間8時；美食街及餐廳仍不開放內用，外帶可視消費者需求提前提供餐點。

另外，高樓餐廳隨意鳥地方與頂鮮僅提供預約制外帶，BAR88與隨意吧維持休業。

至於觀景台，中央社引述台北101說，以維護國人健康安全為最高標準，將維持休館至8月31日，恢復開館及營業時間的調動將另行公告。

京站時尚廣場指出，配合雙北市府規範，台北店、雙連爵士廣場、小碧潭店百貨美食街的餐廳不開放內用；但因應警戒降級，為提供商圈上班族外帶便利性，營業時間不分平假日調整為上午11時至晚間8時30分，同時持續鼓勵使用「QQ飛食 QQ快取」外送平台服務。