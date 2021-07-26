台灣疫情警戒7/27起降為二級　經濟部: 婚宴會館、美容美體業及抓娃娃機業有條件開放

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情警戒明天 (27日) 起降為二級，美容美體業、娃娃機業及婚宴會館有條件開放；經濟部今天重申，各場所必須遵守人員、場所與服務3面向管理。

此外，根據經濟部商業司統計，截至25日為止，商業服務業紓困申請案已達23萬5585案，其中，已有13萬3225案核准、金額為新台幣200.02億元，產業以餐飲、批發與零售居多。

疫情警戒從27日起至8月9日降為二級，各場所限制逐步鬆綁。經濟部今天表示，除了原有餐飲、百貨賣場外，因應警戒降級，婚宴會館、美容美體業及自助選物販賣機營業場所（娃娃機業）也有條件開放。

經濟部表示，所有場館必須遵守人員、場所與服務3面向管理。

第一，人員管理：餐廳、百貨賣場與婚宴會館的員工要落實健康監測、美食街人員加戴面罩；顧客要採實聯制，人流進行管制，容留人數也有限。婚宴每一隔間必須遵守室內50人、室外100人上限的規定。

美容美體業員工若未施打疫苗或施打未滿14天，必須每7天進行快篩；顧客要採預約制，兩組客人間必須有時間間隔，在上一組客人完成後，要進行清潔消毒，才能接待下一組。

娃娃機業員工要進行健康監測，戴口罩勤洗手；顧客採實聯制，並進行人流管制、要求保持社交距離。

第二，場所管理：餐廳、百貨賣場與婚宴會館必須定期進行環境清潔消毒，如每天定期清消用餐區、公共設施及廁所；座位部分，同桌要採梅花座、設隔板，若未同桌，必須間隔1.5公尺防疫距離。

美容美體業要定時清消環境及器材，包廂空間禁止密閉；娃娃機業者必須派駐專人管理、定時清消環境，機台在每次使用後都要消毒。

第三，服務管理：餐廳、百貨賣場與婚宴會館禁止提供試吃、試用，婚宴禁止逐桌敬酒，若有確診者，必須配合疫調與防疫作為。

美容美體業員工與顧客全程必須戴口罩，不開放須拿下口罩且無隔板防護的服務項目；娃娃機業若有確診者足跡，必須必須配合疫調與防疫作為。