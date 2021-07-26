最新!【日本東京奧運】中華隊林昀儒、鄭怡靜　東奧桌球混雙直落4奪銅牌

2020東京奧運桌球混雙25日進行關鍵8強賽，台灣「黃 金混雙」林昀儒（右2）、鄭怡靜（右）以4比2擊敗南韓的田志希與李尚洙，順利晉級4強... 2020東京奧運桌球混雙25日進行關鍵8強賽，台灣「黃 金混雙」林昀儒（右2）、鄭怡靜（右）以4比2擊敗南韓的田志希與李尚洙，順利晉級4強。並在26日的比賽中拿下銅牌!( 中央社)

更新時間: 2021-07-26 20:35

首次發稿: 2021-07-26 20:00

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林昀儒(上圖後排左, 路透) 、鄭怡靜(上圖後排右) 26日比賽結束後相當激動 , 教練(下圖右) 也和他們一起慶祝奪牌! (路透）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，今天(26日) 在東京奧運桌球混雙項目銅牌戰對上法國組合，以11比8、11比7、11比8、11比5直落4奪勝，中央社稱這是睽違21年桌球項目再奪牌，也是純本土選手第一次。

世界排名第1的桌球混雙組合林昀儒、鄭怡靜，昨天(25日) 雖然先在8強賽擊敗排名第6的韓國組合田志希、李尚洙；不過到了4強賽強碰世界排名第2的地主日本組合水谷隼和伊藤美誠，分別以9比11、11比6、9比11、6比11、6比11，最終1比4落敗。

今天(26日) 林昀儒和鄭怡靜出戰銅牌戰，對上法國組合勒班森（Emmanuel Lebesson）、袁嘉楠。第1局林昀儒和鄭怡靜在開局連得5分，雖然之後比分一度被追近，不過還是以11比8拿下；第2局儘管一度面臨落後的情況，不過慢慢追分取得領先，順利以11比7拿勝。

林昀儒和鄭怡靜在第3局前半段也面臨落後，不過一度追到6比6，最後以11比8驚險拿下，取得聽牌優勢；第4局開局再得3分，最後以11比5輕鬆拿勝，總計用38分鐘以直落4之姿搶下銅牌，為本屆奧運台灣第4面獎牌。

台灣桌球過往在奧運拿下1銀1銅，都是由從中國轉籍至台灣的陳靜所拿下，最近一次奪牌是2000年雪梨奧運，因此是睽違21年再奪牌，也是「純本土」選手第一次。

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