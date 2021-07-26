Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

最新!【日本東京奧運】中華隊林昀儒、鄭怡靜　東奧桌球混雙直落4奪銅牌

▲2020東京奧運桌球混雙昨天(25日) 進行關鍵8強賽，台灣「黃 金混雙」林昀儒、鄭怡靜以4比2擊敗南韓的田志希與李尚洙，順利晉級4強。並在今天拿下銅牌。▲台灣桌球過往在奧運拿下1銀1銅，都是由從中國轉籍至台灣的陳靜所拿下，最近一次奪牌是2000年雪梨奧運，因此可說是睽違21年再奪牌，也是「純本土」選手第一次在奧運拿下獎牌。

  104
By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/26 20:36
2020東京奧運桌球混雙25日進行關鍵8強賽，台灣「黃 金混雙」林昀儒（右2）、鄭怡靜（右）以4比2擊敗南韓的田志希與李尚洙，順利晉級4強...

2020東京奧運桌球混雙25日進行關鍵8強賽，台灣「黃 金混雙」林昀儒（右2）、鄭怡靜（右）以4比2擊敗南韓的田志希與李尚洙，順利晉級4強...

更新時間: 2021-07-26 20:35

首次發稿: 2021-07-26 20:00

延伸閱讀: 快訊【日本東京奧運】又一銀牌落袋•中華隊射箭男團冠軍戰不敵南韓　台灣累計2銀一銅

恭喜!【日本東京奧運】中華隊楊勇緯闖入冠軍戰•奪得銀牌!!!　寫下奧運台灣柔道最佳成績!

【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知

最新!【日本東京奧運】中華隊林昀儒、鄭怡靜　東奧桌球混雙直落4奪銅牌

林昀儒(上圖後排左, 路透) 、鄭怡靜(上圖後排右) 26日比賽結束後相當激動 , 教練(下圖右) 也和他們一起慶祝奪牌! (路透）　最新!【日本東京奧運】中華隊林昀儒、鄭怡靜　東奧桌球混雙直落4奪銅牌

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，今天(26日) 在東京奧運桌球混雙項目銅牌戰對上法國組合，以11比8、11比7、11比8、11比5直落4奪勝，中央社稱這是睽違21年桌球項目再奪牌，也是純本土選手第一次。

世界排名第1的桌球混雙組合林昀儒、鄭怡靜，昨天(25日) 雖然先在8強賽擊敗排名第6的韓國組合田志希、李尚洙；不過到了4強賽強碰世界排名第2的地主日本組合水谷隼和伊藤美誠，分別以9比11、11比6、9比11、6比11、6比11，最終1比4落敗。

今天(26日) 林昀儒和鄭怡靜出戰銅牌戰，對上法國組合勒班森（Emmanuel Lebesson）、袁嘉楠。第1局林昀儒和鄭怡靜在開局連得5分，雖然之後比分一度被追近，不過還是以11比8拿下；第2局儘管一度面臨落後的情況，不過慢慢追分取得領先，順利以11比7拿勝。

林昀儒和鄭怡靜在第3局前半段也面臨落後，不過一度追到6比6，最後以11比8驚險拿下，取得聽牌優勢；第4局開局再得3分，最後以11比5輕鬆拿勝，總計用38分鐘以直落4之姿搶下銅牌，為本屆奧運台灣第4面獎牌。

台灣桌球過往在奧運拿下1銀1銅，都是由從中國轉籍至台灣的陳靜所拿下，最近一次奪牌是2000年雪梨奧運，因此是睽違21年再奪牌，也是「純本土」選手第一次。

捷報!【日本東京奧運】中華隊林昀儒、鄭怡靜　東奧桌球混雙直落4奪銅牌
桌球
黃金混雙
混合雙打
台灣
林昀儒
鄭怡靜
東京奧運
銅牌

相關新聞

【東京奧運】颱風「尼伯特」料27日登陸日本　東奧27日與28日划船賽事順延
【東京奧運】颱風「尼伯特」料27日登陸日本　東奧27日與28日划船賽事順延
2021/07/26 13:18
最新！【日本東京奧運】台灣再進帳一獎牌！19歲羅嘉翎奪女子跆拳道銅牌
最新！【日本東京奧運】台灣再進帳一獎牌！19歲羅嘉翎奪女子跆拳道銅牌
2021/07/25 20:10
【日本東京奧運】台灣團最年輕選手體操精靈丁華恬 無緣決賽仍創逾50年紀錄
【日本東京奧運】台灣團最年輕選手體操精靈丁華恬 無緣決賽仍創逾50年紀錄
2021/07/25 15:14
【日本東京奧運】 奧運「五朝元老」盧彥勳男單首輪不敵德國　20年職業網球生涯謝幕
【日本東京奧運】 奧運「五朝元老」盧彥勳男單首輪不敵德國　20年職業網球生涯謝幕
2021/07/25 13:50
【日本東京奧運】林昀儒、鄭怡靜抗韓成功 桌球黃金混雙晉級4強　今晚力拚冠軍戰
【日本東京奧運】林昀儒、鄭怡靜抗韓成功 桌球黃金混雙晉級4強　今晚力拚冠軍戰
2021/07/25 12:13

更新時間 : 2021-07-26 21:29 GMT+08:00

最受歡迎

【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
7/27起全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放
7/27起全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放
【最新】中度颱風烟花解除海警•輕颱尼伯特對東京奧運影響待評估 台灣10縣市仍應防豪大雨　
【最新】中度颱風烟花解除海警•輕颱尼伯特對東京奧運影響待評估 台灣10縣市仍應防豪大雨　
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
快訊【日本東京奧運】台灣又一銀牌落袋•射箭男團冠軍戰不敵南韓　中華隊累計2銀1銅
快訊【日本東京奧運】台灣又一銀牌落袋•射箭男團冠軍戰不敵南韓　中華隊累計2銀1銅
最新！【日本東京奧運】台灣再進帳一獎牌！19歲羅嘉翎奪女子跆拳道銅牌
最新！【日本東京奧運】台灣再進帳一獎牌！19歲羅嘉翎奪女子跆拳道銅牌
恭喜!【日本東京奧運】中華隊楊勇緯奪得銀牌!!!　寫下奧運台灣柔道最佳成績!
恭喜!【日本東京奧運】中華隊楊勇緯奪得銀牌!!!　寫下奧運台灣柔道最佳成績!