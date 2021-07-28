〈時評〉國際社會不再姑息流氓國家

國際社會是市民社會的放大版。市民社會有欺壓善良的流氓市民，國際社會也當然就有欺壓善良的流氓國家！

即便說包賭、包娼、包毒，橫行霸道、魚肉鄉里的流氓，是社會必要之惡，正常的市民社會要做的，也是將流氓的作用力、影響力及勢力範圍極小化，而非縱容之、姑息之，成為流氓治市、甚至於流氓治國。同樣的道理，正常的國際社會，對流氓國家所要採取的，應該是圍堵、制裁、導正，而非姑息靖綏，讓其呼朋引伴、興風作浪！

中國共產黨統治下的中國，無疑已超越其前輩大哥蘇聯，成為當今全球最惡名昭彰的流氓國家！

對內，它厲行幫派統治，一切共產幫主一人說了算；政治不正確的阿里巴巴、騰訊，說打壓就打壓！想在中國獲取經濟紅利的國際企業，對中國的打壓人權、在新疆的種族清洗滅絕，不為虎作倀，至少也要視若無睹，否則企業難逃被中國圍剿下架的命運！

對外，它不把國際社會約定俗成的規範當回事、把國際法庭的判決當空氣、把國際社會遵行的條約當廢紙一張；把跟鄰國的拳來腳去、對鄰國的騷擾威嚇當家常便飯；像海盜一樣，霸佔南海礁岩，建構成海盜窩；仿冒偽造，置智慧財產權如無物；宰制國際組織，成為中共的共犯結構、傳聲筒。

至於孔子學院在民主國家，掛學術羊頭大賣政治狗肉，根本就是中共在海外佈建的「種子」學院；以政治獻金豢養外國政治人物，以白花花銀子攏絡歐美學界人士、收買外國媒體當大外宣的打手；殺人於無形的武漢肺炎病毒，中共仍不願好好配合調查，更讓世界各國人仰馬翻、疲於奔命。

姑息適足以養奸、養惡、養霸！對流氓惡勢力姑息縱容，無異是良善秩序追求的放棄與自我繳械！全世界不容許由流氓國家掌控、統治，跟一個社會、國家不容許由流氓掌控、統治，道理是一樣的！

吾人樂見美國、日本、加拿大、英國、法國、澳洲、捷克、立陶宛、斯洛伐克等等，已挺身而出，對中國在國際社會無理取鬧、霸凌欺壓善良、擴張地盤的流氓行徑說不！國際社會應該已經開始覺悟：21世紀如果不幸成為中國人的世紀，那絕對是全球78億人最大的悲哀！

（作者為新竹教育大學退休副教授）