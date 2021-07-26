土銀信託2.0 跨業結盟服務全方位

土地銀行長期以來致力推展信託業務，於不動產信託及證券化業務方面居業界龍頭地位，近年來面對高齡社會來臨，積極推廣安養信託績效卓著，已連續4年榮獲金管會評鑑為辦理安養信託績優銀行。110年4月13日該行董事長謝娟娟及總經理何英明率領總分行主管舉行110年度全行行務會議時，更揭櫫將推動土銀「信託2.0執行計畫」，除持續辦理「高齡者及身心障礙者安養信託」及「社會福利公益安養信託」外，並配合金管會推動「信託2.0計畫」，以信託為核心引擎，打造創新多元信託產品。

為辦理「信託2.0執行計畫」，該行統整內部資源成立信託2.0工作小組，由督導副總經理擔任召集人，擬訂與規劃各項推展策略並於各營業單位設置「一般信託專員」，提供客戶各項信託業務諮詢及申辦服務。在執行策略方面，該行以不動產專業銀行優勢，對內結合個金及企金業務，除積極拜訪往來建商爭取協力開發樂齡安居共生宅合作商機，並結合證券化以增加籌資管道，引導市場資金投入；針對該行廣大房貸客群之資產提供「樂齡保全安養信託」整合型信託服務及開辦創新之「預開式安養信託」服務。對外以跨業合作結盟，發展創新之「異業結盟多元安養信託」業務，以擴大安養信託照護層面，體現該行發展全方位信託服務之願景。

以該行推展之「社福型安養信託」為例，該行近期推出優惠專案，向各縣市政府及社福團體推廣經法院裁定縣市政府擔任監護人或輔助人及委託人指定或法院裁定社福團體擔任信託監察人職務時，可透過信託機制協助委託人有效管理信託財產並保障其生活權益。旋今年年初與新竹市政府簽訂社福型安養信託契約後，再於7月與臺南市政府簽約，提供委託人未來生活、醫療、養護或其他費用之用，以達維護委託人財產安全及專款給付之目的。

為因應我國經濟情勢與社會型態轉變，土地銀行投入相當資源及培育信託專業人才，並配合金管會「信託2.0計畫」，對內以信託為核心引擎整合內部資源發展創新多元商品與服務；對外以專業分工跨業結盟合作發展全方位信託業務，積極拓展信託新市場及開發新產品，以創意及公益為目標，善盡企業社會責任。