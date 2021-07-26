侯Sir防疫新體驗 校園版血氧機DIY技職露一手教師線上研習

新北市今(26)日辦理線上「校園版血氧機」 教師研習，一開放報名就秒殺，提供90位技術型高中教師參與， 研習運用電子資訊專業知能，透過感測器、 單晶片微控制器與程式撰寫組裝成「校園版血氧機」， 發揮技職教育務實致用的特色，提供守護校園健康安全的專題作品。 侯友宜市長今特別參與血氧機DIY體驗，並與線上研習教師互動， 研習也邀請到高苑科大尤濬哲教授在線上進行講解，鼓勵教師引導學 生運用技職專業發揮創意，成為未來技職人才。

侯友宜市長表示，自從去(109)年疫情開始，新北市技高師生在 最短時間自製「校園版額溫槍」並於寒假使用， 後續更持續發展紅外線顯像儀、高科技防疫口罩套、 自動測溫器等專題作品。今年疫情爆發，大家關注到「快樂缺氧」 的健康問題，血氧機一度缺貨，而教育局特別與高苑科技大學合作引 入「校園版血氧機」到技職教學現場，並與泰山高中團隊合作， 讓師生在真實情境落實專業技能應用，縮短學用落差。

教育局表示，血氧機的原理是運用穿透光， 擷取血液中帶氧及去氧血紅素個別濃度變化訊號， 透過特定波長光源，利用光電檢測器取得血氧濃度。本次研習是利用 感測器搭配單晶片微控制器進行控制， 並運用電子資訊專業知能創造出血氧機， 也能做到目前市場商品無法做到的功能，將量測結果傳送至Goog le與LINE雲端紀錄通知，期待為防疫工作盡一份心力， 避免快樂缺氧症之危險。未來也可以運用於獨居老人的照顧， 管理者可以隨時掌控是否有長輩因為身體不適須及時協助，實現務實 致用之精神。

共同研發校園版血氧機的泰山高中陳致中主任表示， 學校的電子科及機械科教師進行團隊合作，以跨域學習、 機電整合的特色進行研發， 也期待讓未來技術型高中同學能學以致用解決生活周遭的問題。 參加研習的呂昇翰老師表示，自己本身是電子科老師， 來參加研習除了理解血氧機的製作原理外， 也規劃將防疫的議題融入後續專題實作課程。

教育局表示，近年辦理教師赴公民營研習增加教師專業能力， 透過技術型高中教師智能創新研習引導， 開啟學生創意發想解決真實情境問題，讓技職教育推動智慧科技城， 實現新北市2030願景，提升民眾生活品質。新北市自108年起 推動4年4億元的「贏得未來，技職人才」計畫，在「專業技職」 面向，未來期待藉由產官學齊力合作，共同培育學生成為「有創意、 會思考」、「有理想、敢表現」、「有技術、能實作」 的未來新興產業專業技術人才。

照片來源：新北市教育局提供