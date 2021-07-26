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富邦證券輔導亞果生醫股份有限公司 預計於7月27日興櫃掛牌

研發生產人體組織器官修護醫材廠商，將scCO2技術應用於再生醫療

By 台灣英文新聞
2021/07/26 16:50
富邦證券輔導亞果生醫股份有限公司 預計於7月27日興櫃掛牌

由富邦證券輔導的亞果生醫股份有限公司(6748)將於(27日)興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，亞果生醫設立於2014年6月，為研發及生產人體組織工程修護材料相關之高階醫材廠商。該公司採用超臨界二氧化碳(scCO2)流體技術，保留豬隻組織器官中完整的膠原蛋白支架結構，產品涵蓋膠原蛋白敷料、骨材、牙材及眼角膜，應用在傷口修復、醫美、膝軟骨修復及眼角膜市場。

亞果生醫主要發展優勢在於(1)以超臨界二氧化碳(scCO2)技術平台研發生產生醫材料：以scCO2萃取可完全克服萃取過程中有機溶劑的殘留問題，提高安全性；不僅可以保存生醫原料的結構與其生物力學性，更能保留組織原料的生物活性，提高清除及萃取效果；(2)產業進入門檻高：以scCO2技術平台開發之植入式醫療器材屬於法規規範之二類/三類醫療器材，需要長時間的研發並執行生物相容性試驗、安定性試驗、動物功效試驗以及人體臨床試驗，因此投入資金及時間成本，取得專利及開發品項，是新競爭者難踰越之障礙；(3)市場需求上升：全球組織工程市場2021年度規模預計達61.6億美元，2017~2021年度年複合成長率高達27.9%。2024年度台灣再生醫療市場規模估計達新台幣40.1億元，其中因醫美微整形風潮帶動膠原蛋白及玻尿酸植入物需求，使得組織工程市場成長更為快速。吳春敏強調，全球人口老化，亞洲更加速進入超高齡社會，因此市場對再生醫療產業，包括細胞治療及組織工程等，具高度期待，因此台灣需要更多人才與供應鏈把產業撐起，富邦證券將積極協助輔導高階醫材產業鏈，以滿足日益提高之市場需求，而亞果生醫以scCO2技術平台研發生產高階醫材，深具市場發展前景更是未來商機。

亞果生醫董事長謝達仁表示，亞果生醫除了已開發之人工眼角膜在台灣進行人體臨床試驗，並同步申請國外專利，預備搶進中國大陸及印度等海外市場外；亦在醫學美容領域突破，開發膠原蛋白植入劑，並瞄準抗老化肌膚再生醫學領域；另與三軍總醫院心臟外科團隊合作，進行器官重建研發計畫，期許未來能運用豬隻器官，滿足器官移植與器官捐贈間供需失衡之缺口，展現公司在再生醫療產業發展的決心，開拓其他利基市場，以持續締造優良的經營實績，以回報股東對於公司之長期投資。

更新時間 : 2021-07-26 16:55 GMT+08:00

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