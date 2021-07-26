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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超453.79億元

賣超開發金7.37萬張最多 另買超聯電10.17萬張最多

By 台灣英文新聞
2021/07/26 16:49
臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超453.79億元

根據台灣證券交易所統計，上週（110/7/19~110/7/23）外資在集中市場總買進金額為4,840.40億元，總賣出金額為5,294.19億元，賣超為453.79億元，另統計自110年年初至7月23日止，外資總買進金額為13兆491.22億元，總賣出金額為13兆5,264.70億元，累計賣超為4,773.48億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆1,747.05億元新台幣，占全體上市股票市值的43.13%，較7月16日的23兆6,079.55億元新台幣，減少4,332.50億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進317,509千股，賣出215,830千股，買超101,679千股。

第二名：群創：買進367,302千股，賣出314,421千股，買超52,881千股。

第三名：友達：買進258,252千股，賣出234,199千股，買超24,053千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：開發金：買進56,851千股，賣出130,550千股，賣超73,699千股。

第二名：華邦電：買進64,505千股，賣出129,186千股，賣超64,681千股。

第三名：長榮：買進166,019千股，賣出210,846千股，賣超44,827千股。

更新時間 : 2021-07-26 16:55 GMT+08:00

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