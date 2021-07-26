IPEVO愛比科技捐贈30台視訊教學攝影機 挹注新北學校遠端教學

疫情讓遠距教學成為常態，IPEVO愛比科技股份有 限公司特捐贈30台視訊教學攝影機給新北市內公立國中小學， 挹注學校視訊教學設備，協助新北教師增加遠端教學品質， 提升學生線上學習效益。

教育局指出，視訊教學攝影機是視訊教學不可或缺的資訊設備，IP EVO愛比科技股份有限公司具有高解析影像畫質， 兼具實物攝影機及視訊攝影機的功能， 能將實體教材的影像及教師視訊教學影音清晰地傳送到學生的學習載 具上。教育局獲得捐贈物資後即刻進行配發，期望儘速減輕老師操作 資訊設備負擔，協助老師進行更豐富多元的線上教學形式， 提高線上教學效益。

IPEVO愛比科技創辦人暨執行長洪裕鈞表示， 身為台灣原創品牌，過去一年多的疫情期間，已成功幫助全球超過8 萬所學校及無數企業打造高畫質遠距視訊的絕佳經驗。 我們始終相信，高畫質的視訊教學不該受限於笨重與昂貴的設備，I PEVO所打造的高畫質創新體驗，讓所有教育工作者， 都能人手一機，充分發揮互動影像在溝通學習中的關鍵效果。

昌福國小呂聰賢老師表示，線上教學的好幫手-愛比科技的IPEV O 專業視訊教學/協作攝影機，與視訊課程軟體如Meet、Team s、Line、Webex等均相容，讓實體教學、遠距教學、 線上會議，突破空間距離，減少遠距課程造成的空間障礙， 成為任何形式課程中呈現教材的理想工具。 其麥克風能精確辨識保留使用者聲音，減少環境音，提升視訊品質， 讓遠距教學或學習、視訊會議使用者不因空間雜音分散注意力， 讓學生線上學習的效果更好。

教育局長張明文表示，新北境內有都市、偏鄉，未來將視地區疫情 與環境，採「實體授課」、「分流授課」、「線上授課」 等多元的模式來因應不同狀況。此次因應停課學生在家線上學習需求 ，家中無資訊設備或網路者，已備妥3萬台平板、1萬3,000片 行動網卡及2,000台wifi分享器， 提供經濟弱勢學生優先使用，協助學生順利線上學習、 弭平數位落差。此外， 新北市為教師及學生首創全國單一帳號簽入的親師生平台(http s://pts.ntpc.edu.tw)， 學習歷程還可轉換為學習點數並兌換學校用品， 讓學生輕鬆在家使用超過百項的線上學習資源，持續進步成長。

照片來源：新北市教育局提供