截至7/23 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年7月23日累積開戶數為18,827,772戶，較7月16日累積開戶數為18,793,919戶，增加33,853戶，增幅約0.18%。另本年7月23日現股當日沖銷累積開戶數為3,282,310戶，7月16日現股當日沖銷累積開戶數3,252,452戶，增加29,858戶，增幅約0.92%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年7月23日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數170,880戶較7月16日開戶數170,634戶，增加246戶，增幅約0.14%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至7月23日止日均值為788.74億元，總成交金額為104,902.37億元，其中盤後定價交易金額為269.82億元。另本年度截至7月23日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為36.93%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場37.01%。

(二)110年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為7,023人。

(三)本年度興櫃股票截至7月23日均值為56.03億元，總成交金額為7,451.42億元。

四、本年度上櫃有價證券截至7月23日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計664家，較上週(截至7月16日止)得為信用交易家數663家，增加1家。

(二)融資餘額為740.94億元，較上週(截至7月16日止)融資餘額734.33億元，增加6.61億元，增幅約0.90%。

(三)融券餘額為80,306張，較上週(截至7月16日止)融券餘額68,984張，增加11,322張，增幅約16.41%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為10.24%，較上週(截至7月16日止)之比例10.21%，增加0.03%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.36%，較上週(截至7月16日止)之比例0.35%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(110)年度截至7月23日止，累計營業天數135日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計148期，發行餘額為5兆7,023.62億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計139家740期，發行餘額為2兆5,356.46億元，較上週減少206 億元。

(三)轉換公司債已上櫃計176家209期，發行餘額為1,286.60億元，較上週增加15.43億元。

(四)金融債券已上櫃計35家362期，發行餘額為1兆125.21億元，較上週增加15億元。

(五)受益證券方面，金融資產證券化計2期，發行餘額為42.85億元，本週無異動。

(六)外幣計價國際債券已上櫃計729期約1,984.07億美元，較上週減少5.95億美元。

(七)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計27家32期，發行餘額為128.53億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家7期，發行餘額為316.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為15兆6,575.97億元，日均值為1,159.82億元，包含：

1.買賣斷交易2兆1,040.03億元，日均值為155.85億元，佔總成交金額比例為 13.44%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆2,920.97億元，佔買賣斷成交金額比率為61.41%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為8,119.06億元，佔買賣斷成交金額比率為38.59%（包含政府債券4,019.35億元，日均值為29.77億元；普通公司債3,499.86億元，日均值為25.92億元；金融債券579.34億元，日均值為4.29億元；外國債券20.51億元，日均值為0.15億元）。

2.附條件交易13兆5,535.94億元，日均值為1,003.97億元，佔總成交金額比例為86.56%，其中等殖成交系統成交金額為14.75億元，佔附條件成交金額比率為0.01%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為156.57億美元，以南非幣計價之成交金額為1.80億南非幣，以人民幣計價之成交金額為36.78億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.14億紐幣，以澳幣計價之成交金額為0.37澳幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為63.57億美元以人民幣計價之成交金額為56.01億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為15.00億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交15.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為802.38億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計480.73億元，本年度累計成交金額為418.74億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計954.27億元，本年度累計成交金額為945.31億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,321.82億元，本年度累計成交金額為1,884.98億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共39家，本年度累計成交金額1,360.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共2家，契約流通餘額共計530.87億元，本年度累計成交金額1,320.27億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計25.46億元，本年度累計成交金額540.75億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共4家，本年度累計成交金額3,222.60億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額2,772.13億元。

上櫃相關業務:

一、截至110年7月23日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：787家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：8家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(安格、凌陽創新、華景電、振宇五金)

(四)董事會通過，待核發同意函0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：1家(穩得)

二、截至110年7月23日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：269家 (包含外國公司5家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：30家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：一般板3家；戰略新板: 1家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：一般板29家；戰略新板: 1家

（90至109年度累計申請計1,719家）

三、截至110年7月23日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：85家

(二)目前輔導中家數：58家

(三)當年度累計登錄家數：4家

(四)當年度累計申請輔導家數：24家

四、截至110年7月23日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,141家

五、截至110年7月23日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(110.7.26~110.7.30)：

(一)一般類股：5236 凌陽創新【福邦】(110年7月29日)承銷價：160元

(二)興櫃股票：

一般板：6830汎銓科技【台新、凱基】(110年7月26日)、6748亞果生醫【富邦、大展、合作金庫】(110年7月27日)

戰略新板：6840東研信超-新【永豐金、康和】(110年7月26日)