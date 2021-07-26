富邦未來車ETF 不只電動車的AA王牌黃金組合27日起募集

為了解決高度都市化現象、舒緩人口快速集中帶來的衝擊， 全球政府皆積極打造智慧城市，而未來移動三大趨勢之『零排放』、 『零事故』、『零使用權』乃是政府推動智慧城市的重點之一。明( 27)起展開募集的「富邦未來車ETF基金」， 就是鎖定上述三大未來移動趨勢，提供投資人不只是電動車的AA王 牌投資組合，第1個A是產業All in 1，四大「兆元商機」一網打盡，未來世界運輸驅動盡攬其中，第1 個A是策略Al in ETF，專家與AI結合的未來趨勢策略， 掌握瞬息萬變的前瞻觀點。

富邦未來車ETF基金擬任經理人蔡宗勲表示， 未來車不只是電動車與電池發電，還有自動駕駛、共享經濟， 以及更多技術創新之未來移動兆元商機，在大科技大未來的趨勢下， 富邦未來車ETF透過專家深入了解產業脈動，輔以AI智能進行比 對，打造與時俱進的王牌投資策略。

在未來城市場景中，『零事故』、『零排放』、『零使用權』 等三大移動趨勢乃是其中的重點，引領未來車的投資商機。 蔡宗勲指出，每年有135萬人死於道路交通事故， 透過自動輔助駕駛，達成零事故的交通環境。 在未來移動世界場景裡，自動駕駛成為降低人為交通事故的幫手， 因此先進駕駛輔助系統將成為未來汽車的標準配備，預計到2050 年自動駕駛將創造7兆美元的「乘客經濟」商機。2025年起， 歐美政府將逐步禁止燃油車的銷售，企圖打造零排放的乾淨城市， 而各國政府對於電動車基礎建設的推動與對電動車的補助， 更加速未來車市場發展，因此，2040年電動車產值預計將達2. 1兆美元，成為繼手機之後的新藍海。

至於『零使用權』的部分，蔡宗勲進一步指出，透過分享、 與互聯網驅動的新商業模式，共享經濟將可使效益最大化，預計到2 026年全球共享經濟產業總營收將來1.18兆美元，2021至 2028的預估年複合成長率將為25.18%，兆元商機浮現； 共享經濟發展趨勢尤其在大都會區與年輕世代上最為明顯，預估至2 040年，共享自動駕駛汽車可能佔車輛行駛里程的一半； 在汽車銷售方面，預估將佔美國城市新車銷售量的70%以上。 而共享經濟正是「富邦未來車ETF」 有別於市場上類似商品的最大特色。

蔡宗勲表示，「富邦未來車ETF」追蹤的「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，為MSCI Limited前瞻主題指數(MSCI Thematic Indexes)系列之一。MSCI前瞻主題指數係由MSCI研 究團隊透過大科技大趨勢(Megatrend)之研究與觀察， 發掘世界脈動，掌握前瞻趨勢，確定長期技術革命之『未來移動( Future Mobility)』關鍵主題。此外， 再與外部產業專家共同組成委員會，依未來移動主題設定「子主題」 如，從不同角度捕捉趨勢，定期調整。

蔡宗勲強調，富邦未來車ETF不僅具備產業王牌A.C.E.S， 還具有四大投資王牌A.C.E.S：關鍵趨勢(A Changing World)、全面掌握(Comprehensive)、 主題專業(Experts)，以及系統挑選( Systematic)，為投資人打造了一檔雙王牌的AA投資組 合，輕鬆掌握未來移動上中產業巨擘。

美國城市新車銷售比例 共享經濟成主流

資料來源：Deloitte analysis、富邦投信整理；資料日期：2015~ 2040(2020年以後為預估值)