「Dance with Me」 舞蹈接力公開徵件 新北市文化局邀您在家一起共舞

因應疫情警戒，藝文中心的演出陸續取消或延期， 本市文化局為持續服務藝文工作者及觀眾，推出「Art, you there！新北表演藝術線上計畫」，邀請藝文工作者線上演出， 讓民眾宅在家也能看到最新、最動人的表演。其中，樹林藝文中心於 7至9月推出「Dance with ME」舞蹈接力影片計畫，由12位新北在地專業舞者接力呈現現代 舞蹈創作影片，現正陸續於文化局、樹林藝文中心FB粉絲專頁以及 「藝遊新北」網站熱播中。

「Dance with ME」的舞蹈熱力將持續延燒，即日起至8月10日止，將公開徵求 10支新北地區舞蹈工作者拍攝的舞蹈影片， 透過創作與舞蹈分享防疫心情， 讓大家在參與及欣賞現代舞蹈創作之餘，也能感受疫情警戒時刻， 藝術仍然無所不在。獲選者除可獲得1萬元獎勵金外， 徵件影片將安排於8-10月，陸續在文化局、樹林藝文中心FB粉 絲專頁及「藝遊新北」網站播放。

樹林藝文中心自108年落成啟用以來即辦理多場舞蹈類演出及活動 ，去年首度舉辦「樹林跳：跳島舞蹈節」，吸引許多舞蹈專家、 愛好者及一般觀眾前來參與，希望將樹林藝文中心打造為舞蹈創作與 表演的基地。在疫情期間特別推出線上企劃「Dance with ME」舞蹈接力影片計畫，希望延續舞蹈創作與表演基地的能量， 也提供市民朋友，線上零距離接觸舞蹈表演的機會。「Dance with ME」舞蹈接力影片計畫公開徵件，即日起收件至8月10日止， 歡迎年滿18歲，設籍新北市或於新北市工作、 就業之表演藝術工作者，踴躍送件。詳情請上文化局網站查詢：ht tps://www.culture.ntpc.gov.tw/ 。

照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供