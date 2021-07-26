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臺灣期交所舉辦期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會

By 台灣英文新聞
2021/07/26 16:37
臺灣期交所舉辦期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會

期交所表示，預計從110年8月6日開始，以線上直播方式舉辦110年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

期交所指出，為協助期貨業者充分瞭解110年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正暨使期貨業者瞭解檢查機構查核防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣，俾利業者修正或強化相關措施，預定於110年8月6日至8月17日期間，共計舉辦8場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正案暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會，考量新冠肺炎防疫期間，舉辦方式採線上方式辦理。

本次宣導內容包括期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢及打擊資恐相關議題等內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發布之函令及期交所修訂之規章，防制洗錢及打擊資恐議題則涵蓋期貨業者面臨之洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫之運作及期貨業者防制洗錢、打擊資恐缺失樣態說明，預計於110年8月1日起開始報名，詳細報名資訊將於近日通知期貨商及期貨交易輔助人並公布於期交所網站。鑑於歷年來從業人員報名皆十分踴躍，期交所也提醒業者通知總、分公司相關人員應儘速至網站完成報名。

更新時間 : 2021-07-26 16:55 GMT+08:00

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