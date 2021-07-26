7/28起歡慶開幕連7天　台灣第一愉悅系手搖飲｢蔦日子｣第二杯10元超值回饋

由經營有20年餐飲品牌經驗的團隊，所創立的全新愉悅系手搖飲品牌｢蔦日子｣，在信義區ATT百貨全新登場，試賣期間，首創｢蔦口令奶茶｣及全新視覺新享受的｢冰球檸檬飲｣，蔚為風潮頗受好評。

｢蔦日子｣，日子，不要蔦蔦的過，在歡渡正式開幕期間，從7/ 28起連7天至8/3，將推出限定飲品｢第二杯10元｣ 的超值優惠活動，只要來店出示手機， 蔦日子臉書粉絲專頁按讚打卡即可享有特定飲品買2杯第二杯10元 的好康活動，品項、調味、冰量及甜度皆需相同，每人限購一次， 一次限購3組(共6杯)。

自7/27起，營業時間將調整為早上11:00至下午10: 00，防疫也要拼經濟， ｢蔦日子｣，和大家一起努力拼清零，完全解封開放。

07/28

蔦口令奶茶---3120

古黑蔦紅小農鮮奶

蔦口令奶茶為蔦日子獨創的奶茶搭配組合方法，從風味、茶底、 濃度到配料均有搭配的選擇方案， 致力於搭配出最佳口感的客製化奶茶。

蔦日子推薦以南迪山蔦紅為基底，加上古法釀製黑糖搭配初鹿小農鮮 奶的蔦口令奶茶，香濃的奶茶口味，是奶茶愛好者絕對不能錯過的品 項。

07/29

蔦口令奶茶---1111

舊愛蔦紅北島白玉

茶底為南迪山蔦紅，搭配由紐西蘭進口的優質奶粉， 超級濃郁的口感非常適合喜歡厚奶的消費者； 再加上手工熬煮的琉璃蜜珍珠， 富有嚼勁的口感為美味的飲品增色不少。

07/30

喝茶渡日—緋紅烏龍

緋紅烏龍是蔦日子的上選紅茶，屬於熟成紅茶風味的烏龍茶， 推薦給喜歡單品茶的朋友，絕對一試成主顧。

07/31

菓語日爆—青檸梅朋友

復古的老梅釀及檸檬的組合，一直為炎熱夏季，消暑解渴，亙久不衰 的絕對組合配方。

青檸梅朋友採用了古早味梅釀及A級檸檬的導入， 除了可以看到整顆檸檬在杯中浮沉，更是讓飲品有了酸而不澀的滋味 。

08/01

浮雲渡日—白雲朵朵蔦綠

清香綠搭配上芝士岩鹽風味鮮奶蓋，喝起來有芝士奶香鹹甜的滋味， 搭配上清爽的清香綠茶，入口濃郁入喉清爽， 鮮奶攪打成的雪白朵朵奶蓋漂浮在清亮的茶底上， 彷彿是朵朵的白雲，朵朵帶上抹茶增香氣， 不管是在口感還是在視覺上都是一種享受。

08/02

菓語日爆—老鹽爆打檸檬蔦紅

選入台灣特選A級檸檬，手感切片加上蔦紅果香氣， 由岩鹽鮮青檸冰塊撞擊帶出絕佳風味，是極佳的夏日消暑良品。

08/03

浮雲渡日—烏雲片片緋紅烏龍

古早味黑糖的香氣，加上炙燒黑糖粉檔不住的焦香， 彷彿想起記憶中的老味道， 濃濃的復古感被製作成了現代年輕人喜愛的奶蓋， 也是新舊時代融合的一種表現。

緋紅烏龍是帶有熟成紅茶風味的烏龍茶， 再搭配上甜而香的黑糖奶蓋，苦澀不僅被帶去， 上頭還鋪滿了厚厚一層經過炙燒的黑糖粉， 帶領我們回味怎麼都忘不了的濃郁黑糖香。

#蔦日子TSUTABI 信義ATT蔦巢

地址：台北市信義區松壽路12號1樓32-1櫃位

電話：(02)7737-5068

營業時間：星期一至星期日11:00~22:00