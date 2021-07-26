7/28起歡慶開幕連7天　台灣第一愉悅系手搖飲｢蔦日子｣第二杯10元超值回饋

由經營有20年餐飲品牌經驗的團隊，所創立的全新愉悅系手搖飲品牌｢蔦日子｣，在信義區ATT百貨全新登場，試賣期間，首創｢蔦口令奶茶｣及全新視覺新享受的｢冰球檸檬飲｣，蔚為風潮頗受好評。
｢蔦日子｣，日子，不要蔦蔦的過，在歡渡正式開幕期間，從7/
自7/27起，營業時間將調整為早上11:00至下午10:
07/28
蔦口令奶茶---3120
古黑蔦紅小農鮮奶
蔦口令奶茶為蔦日子獨創的奶茶搭配組合方法，從風味、茶底、
蔦日子推薦以南迪山蔦紅為基底，加上古法釀製黑糖搭配初鹿小農鮮
07/29
蔦口令奶茶---1111
舊愛蔦紅北島白玉
茶底為南迪山蔦紅，搭配由紐西蘭進口的優質奶粉，
07/30
喝茶渡日—緋紅烏龍
緋紅烏龍是蔦日子的上選紅茶，屬於熟成紅茶風味的烏龍茶，
07/31
菓語日爆—青檸梅朋友
復古的老梅釀及檸檬的組合，一直為炎熱夏季，消暑解渴，亙久不衰
青檸梅朋友採用了古早味梅釀及A級檸檬的導入，
08/01
浮雲渡日—白雲朵朵蔦綠
清香綠搭配上芝士岩鹽風味鮮奶蓋，喝起來有芝士奶香鹹甜的滋味，
08/02
菓語日爆—老鹽爆打檸檬蔦紅
選入台灣特選A級檸檬，手感切片加上蔦紅果香氣，
08/03
浮雲渡日—烏雲片片緋紅烏龍
古早味黑糖的香氣，加上炙燒黑糖粉檔不住的焦香，
緋紅烏龍是帶有熟成紅茶風味的烏龍茶，
#蔦日子TSUTABI 信義ATT蔦巢
地址：台北市信義區松壽路12號1樓32-1櫃位
電話：(02)7737-5068
營業時間：星期一至星期日11:00~22:00