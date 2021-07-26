從「我們中國人」到「我們台灣人」 ─《我們台灣人─台灣國民性探討》推薦序

1946冬，我到台北插小學二年級，完全不懂北京話，校門口立著「 我是中國人，你是中國人，大家都是中國人」，長期下來，我和許多台灣小孩，以為自己是台灣人，又是中國人。但台灣不是國家，加上我年少就左傾， 嚮往中共，我是中國人是理所當然的。我直到文革後期中壢美麗島事件才幡然醒悟，回歸台灣。

如今，自認為台灣人，雖有的民調高達8成，依有學術性的政大選舉所2O2O年：「我是(唯一)台灣人」是64.3%，主張(唯一)獨立的是32.4%， 這才是純台灣國家的認同，統一的11.2%。

過去約30年間，我潛心於建立台灣主體性文化、國民意識，破除中國封建思想的論述和實踐，然而我始終沒有強調言簡意賅號召力強的「 我們台灣人」命題。如今自稱台灣人的已是絕對的多數，顯示著土地認同的深化，從國民黨及其移民來台，已70餘年了。絕大多數都生於斯，長於斯，台灣是他們與各族群共同生活的家園，感受同舟的共同命運，那麼我們大家應敞開胸襟，大聲呼喚「我是台灣人」「我們台灣人」，來擴大台灣族群的台灣認同，發皇台灣主體性的國家精神。

別具慧眼的盧世祥先生大作《 我們台灣人》終於要出書了，是台灣新時代標竿發軔之作。是繼《多桑的世代》《台灣恩人群像錄》兩書後的「三部曲與懺悔錄」，前兩書是尋根尋找自我，尋找台灣文明現代化發展的足跡，緬懷感恩父輩時代的碩彥及來自西方的啟蒙者。

書稱：「是個人遲來覺悟之後的懺悔錄」我覺得和最著名的懺悔錄盧騷自傳一樣，是替代整個時代社會的懺悔。這三部的如椽之筆，是對台灣人、台灣文化的救贖，尤其最後一本的《我們台灣人》。

《我們台灣人》是以「台灣人是誰 ？哪裡來？哪裡去?」為主軸的系統性論述。先析解台灣人組成性格之後，進而探析台灣人在台灣社會各個面向的表象和內涵，文字流利淺白，申論邏輯通暢，而又句句有本，明標附注，引用資料眾多，意外有極專業的漢學、人類學....著作，還不少柔性嘲諷文學的作品，頗引人入勝，這是一部大眾化又兼學術性的台灣人文化批判的傑作。

台灣人是誰？開宗明義「台灣國民的組成」，是國民，不是人民，或公民。這也是全書的立場，我們台灣人，就是我們台灣國人。先說原住民，漢人的福客有85%有南島民族的血統，還有外省人、新住民，這是最後認同「我們台灣人」的重要族群。

本書相關篇章如「前人對台灣人性格的分析」，從早期清朝官吏、西洋教士、日本學者、台灣人的書寫，看到台灣人的過去在歷史的習性。其次，介紹日本和台灣國民性格調查和探討。很用心的廣泛引用學者、團體和研究機關的研究統計民調報告，包括性格、喜愛厭惡.... 和政治認同等等。

第六章以下半部「現今的台灣百象」，乃本書的精華瑰寶。很細腻的書寫台灣人的善良、懦弱和醜陋以及對統治者嚴厲的批判。塑造在文化、政治、媒體、財經、宗教、生活等面向，活生生的台灣人百像百態。我感受最深的略舉數事：

在文化上，作者最痛心疾首的是「台灣各族群母語的式微或滅絕」，呼籲「 文化的轉型正義，需要積極推動」搶救母語，母語須成行政語言，現政府高層首長，凡公眾演說必穿插母語，而社會學校母語尚待加強。此外，台灣土地空間正名，從小地方開始，我高倡30年，原地踏步，民進黨政府難辭其咎。

政治上，作者說：「台灣的政客和政黨為己利是圖的情況，既明顯又嚴重。」「台灣長期買賣選票的行為， 深根蒂固影響的公民素質和政治品質，成為民主政治極大的汚點 」「 台灣所面臨的危機不僅有來自中國的武力威脅，更根本的是不識大體的政客和國民性。」真是一針見血。這些弊病多來自「文化基因」，作者引社會人類學家費孝通著作的 「差序格局」理論，而說「政治上總把自身和自己人的利益考量放第一位，不識大體。.... 政黨派系林立，D黨曾明令禁止，派系力量卻越禁越大。K黨亦然。」真了不起找出病灶。

費氏分析中國儒教父權中心社會如石頭丟水中的漣漪，一波波擴散，至遠而消失，是「親親」的家族倫理今日台灣社會仍延續清代到國民黨的封建倫理，我畢生之力批判封建儒教，霸權文化。台灣政治要獨立，須賴文化的獨立，有本土政府迄今，從不知思考如何重構台灣獨立的新思想新傳統。

在媒體上，作者透視更清楚，說「台灣新聞界的無良媒體充斥，… 敵視民主台灣… 近年變本加厲出現比人民日報更甚的中國傳聲筒，錯亂了敵我關係。」真是觸目驚心，足以動搖國本，政府好像束手無策。「 新聞媒體的天職原是監督政府，政府成了廣告大客戶，不少媒體，自甘墮落，放棄監督政黨和政客的責任，扭曲政媒關係。」「媒體從早年威權時代的哈巴狗，後來到民主時代變為瘋狗，從昔日『兩大報』老闆兼任黨國中常委，到如今媒體大亨儼然民進黨派系頭人，監督者與被監督者角色混淆了。」公開指出台灣政黨與媒體的不正常關係，勇敢的直指執政黨。

在宗教上，稱台灣是「拜拜神國」， 2020台北青山宮廟慶，三日夜鞭不絕，小英總統扶轎。引來擾民的爭議。作者：「 相形之下，在日本東京神田祭京都祇園祭…以舞蹈、藝術的方式表現。」我極同感。我1984在京大曾寫一篇<京都的時代祭>. 扮演從奈良時代到明治維新各時代的重要人物遊行行列。展示日本二千年活生生的歷史故事，深具文化教育觀光的功能。作者最後說「宗教與民間信仰的庸俗化，政治、商業都與群眾密切相關，也和金錢沾上邊，這就進一步吸引了黑道上門。」形成金錢、黑道、選舉政治。台灣宮廟文化，也是腐蝕台灣國民性格的因素之一。

從台灣文化百象顯露當今台灣社會的可憂之處、可行之路， 如在最後的生活一章，提出公德心、群己關係等等的新導向，這正是我們省思遷善的「 我們往哪裡去？」之處。

「我們台灣人 」是一個主體，我們了解自己，了解過去，最重要的是要了解往哪裡去？我們是多元的，但要促成有品質的一體，才能產生牢固的的國民意識、全民心防，來防守我們的台灣家園，防守我們的自由民主，因為我們時時面面對著虎視眈眈的惡鄰。

期待本書如潘恩( Thomas Paine)《常識》 (Common Sense) 成為劃時代啟蒙之作，而為之喜悦。《我們台灣人 》也是常識。

作者莊萬壽，長榮大學名譽講座教授

（《我們台灣人─台灣國民性探討》一書，資深新聞工作者盧世祥著，2021年7月由允晨文化出版。）