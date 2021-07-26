最新【日本東京奧運】中華隊射箭男團6:0大勝荷蘭　台灣時隔17年再闖金牌戰！

2020東京奧運射箭個人排名賽23日登場，圖為中華隊男子組射箭好手魏均珩 （右起）、湯智鈞與鄧宇成。 中央社 2020東京奧運射箭個人排名賽23日登場，圖為中華隊男子組射箭好手魏均珩 （右起）、湯智鈞與鄧宇成。 中央社

更新時間: 2021-07-26 15:20

首次發稿: 2021-07-26 14:54

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中華男子射箭代表隊今天(26日) 在2020東京奧運男子射箭團體對抗賽4強賽，以6比0「完封」荷蘭，成功闖進壓軸決賽，接下來將與韓國進行金牌爭霸戰。

中華男子射箭隊曾在2004雅典奧運拿下男子團體賽銀牌，今年則是隊史相隔4屆奧運後再次重返奧運男團金牌戰，也提前確定替中華奧運代表團再添一面獎牌，而台灣曾在2018雅加達—巨港亞運決賽射下南韓奪得隊史首金。

東京奧運射箭項目今天進行男子團體對抗賽，由於颱風尼伯特逼近，因此風勢也逐漸增大，中華隊在16強適應風勢後，正規賽先以4比4扯平，歷經加射後以28比27驚險過關。

這次奧運中華男子射箭隊成員包括魏均珩、湯智鈞與鄧宇成，上午比賽結束後，「湯包」湯智鈞也承認，第1輪順利闖關後能帶來更多信心，果然次輪也拿出最佳表現，只用3個回合就讓中國打包回府，拿下4強門票。

首次發稿: 2021-07-26 14:54

中華隊擊敗中國 進入東奧射箭男團4強賽

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣男子射箭代表隊今天(26日) 在2020東京奧運射箭(Archery) 男團8強賽，以5比1擊敗第2種子中國，順利闖進4強，下一輪比賽將於台灣時間下午2時40分舉行，對手則是英國與荷蘭之間的勝方。最新消息顯示，由於荷蘭打敗英國, 中華隊將會迎戰荷蘭隊。

中央社報導, 台灣射箭代表隊由魏均珩領軍，搭配「湯包」湯智鈞與鄧宇成，今天上午他們歷經加射險勝澳洲，順利晉級，8強賽在前2局射完就已取得3比1領先優勢，第3局台灣射箭代表隊再以56比54射贏對手，也順利拿下4強賽入場券。

【日本東京奧運】中華隊擊敗中國 進入東奧射箭男團4強賽