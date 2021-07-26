5分鐘就有1人確診「多發性硬化症」　醫籲肢體無力、暈眩者應盡早就醫　重症者有認知障礙、失能風險

多發性硬化症在全球已有280萬患者，平均每5分鐘，就有1人確診。 (示意圖／Getty Images) 多發性硬化症在全球已有280萬患者，平均每5分鐘，就有1人確診。 (示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）全球新冠疫情持續，許多罕見疾病患者除了擔憂染疫，也擔心疫苗引發的免疫反應可能與原有藥物相牴觸，而猶豫是否前往接種，這其中包含患者數逾280萬的多發性硬化症病友。為此，台灣神經學學會日前透過YouTube官方頻道進行直播活動，透過專科醫師的分享，盼大眾深入了解該疾病，並消除免疫治療患者對疫苗的疑慮。

台灣神經學學會理事長胡朝榮醫師表示，多發性硬化症在全球已有280萬患者，平均每5分鐘，就有1人確診。部分嚴重患者會出現認知障礙、失能，導致無法正常就學、失去工作，社交生活也被迫改變，疾病威脅性不容輕忽。

症狀多元、時好時壞易輕忽，多發性硬化症嚴重恐影響行動能力！

台灣神經學學會秘書長鄔定宇醫師表示，多發性硬化症的成因尚不明確，患者會產生自體抗體攻擊髓鞘，導致發炎的過程在腦及脊髓引起不同的神經學障礙，這些症狀可能會消退、也可能持續，甚或逐漸加重，多數患者症狀時好時壞反覆出現，目前尚無明確預防發病方法，呼籲大眾倘若忽然出現麻痺、肢體無力、步態不穩、暈眩、視力受損、大小便機能失調等症狀，建議可至神經科就診，做出進一步疾病診斷。

鄔定宇說，根據臨床觀察，多發性硬化症女性患病機會是男性的二倍，常好發於20至40歲，常有年輕患者因外表看似與常人無異，但卻乘坐輪椅或有其他如腿無力乘座博愛座需求時，遭受社會異樣眼光看待，影響其社交之狀況。

多發性硬化症患者染COVID-19，恐增復發與惡化風險！

阻止惡化：免疫治療切勿隨意停藥，可於醫師建議下接種疫苗。

鄔定宇說明，多發性硬化症是免疫系統失調所致，目前仍以長期免疫調節來減低免疫反應、減少髓鞘遭受攻擊、降低併發症出現機會。

成大醫院神經部孫苑庭醫師指出，近期有許多患者因使用免疫治療，於疫情期間，擔心自身免疫力不足，或憂心疫苗接種與免疫治療效果有所衝突，其實多發性硬化症患者若感染COVID-19，就如同在體內誘發一個發炎反應，會容易導致疾病的復發或急性惡化的風險。

孫苑庭引述國外統計，近兩成多發性硬化症患者在感染COVID-19後，出現復發。而在有染疫但是疾病本身沒有惡化的病患中，有五成有持續使用免疫治療。即使不慎染疫，持續使用免疫治療者的疾病也可能不會因此復發或惡化。若擅自停止治療，即使沒有染疫也可能無法做好疾病控制，孫苑庭特別呼籲患者切勿隨意停藥，以免身陷於更高的風險中。

疫情之際，許多病友也會擔心免疫用藥會降低免疫力而增添染疫風險，同時更擔憂免疫系統是否會因注射疫苗而導致疾病發作或惡化。孫苑庭醫師說明大部分患者會因害怕而不敢接種疫苗，但越是高風險的病患，越應該考慮接種疫苗，像年紀較大、病程較嚴重(EDSS評分>6.5分)、神經學的缺損較嚴重等族群。

台灣神經學學會為確保病患用藥安全提出「多發性硬化症COVID-19疫苗接種指南」

孫苑庭指出，目前台灣可以接種到的COVID-19疫苗都很安全，也都有保護力，打得到的就是好疫苗。關於患者在意的副作用問題，目前還沒有因接種疫苗而導致疾病復發及惡化的個案，惟有些二線藥物可能會減低疫苗效力，建議疫苗注射盡量安排於免疫藥物施打的間隔區間內，關於接種時間，患者可與主治醫師討論。

據健保資料統計，台灣多發性硬化症患者的診斷率呈現增加趨勢，從20年前的500名，至今已通報超過2000名，鄔定宇提醒，及早發現可透過治療阻止病情惡化、讓患者與照顧者擁有較好的生活品質，普及疾病教育刻不容緩。

因此台灣神經學學會特別於日前響應世界神經學聯盟發起的「世界腦健康日」，與全球共同推廣今年主題「阻止多發性硬化症」，對活動有興趣之民眾，可於YouTube搜尋「台灣神經學學會Taiwan Neurological Society」回放直播影片，盼藉此提升大眾對多發性硬化症之認識，並降低患者對接種疫苗與否的擔憂。