查緝後送瀕危野生龜 2500隻再度悠遊臺灣山林與水域

食蛇龜移地野放場域。（照片由特生中心提供／蔡繼鋒拍攝) 食蛇龜移地野放場域。（照片由特生中心提供／蔡繼鋒拍攝)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）自2006年以來，臺灣非法走私原生龜類事件益發頻繁，當中又以瀕臨絕種保育類野生動物的食蛇龜(Cuora flavomarginata)與柴棺龜 (Mauremys mutica)為最主要的標的。特有生物研究保育中心致力於查緝後送保育龜類的緊急醫療與收容照養工作，目前移地野放的食蛇龜與柴棺龜存活率均逾80%。

隨著經濟開發、土地需求增，導致低海拔地區水域環境和闊葉林等重要棲地消失或劣化，以及全球食藥用材與寵物市場等特殊商業需求大幅增加，食蛇龜及柴棺龜遭到大量捕獵，對野外族群存續造成嚴重的衝擊，造成當今原生龜種類數量雪崩式地銳減。農委會林務局於2019年發布公告，將食蛇龜與柴棺龜的保育等級提升至瀕臨絕種保育類野生動物。

特有生物研究保育中心致力於查緝後送保育龜類的緊急醫療與收容照養工作，同時篩檢相關疾病，以及後續的移地野放與族群監測。自2014年迄今，累計安置超過5,400隻野生龜類，並成功移地野放近2,500隻保育龜類，存活率均逾80%。

食蛇龜又名「黃緣閉殼龜」，柴棺龜別稱「米龜」，皆為臺灣原生淡水龜類，曾普遍分布於全島低海拔地區，兩者有著截然不同的形態特徵與生態習性，卻面臨相同的困境。

特生中心野生動物急救站依循季節天候調整改善安置環境，同時搭配專業醫療體系，針對空間封閉而收容個體密度高、群聚感染機率較高的病原，如疱疹病毒(herpesvirus)、蛙病毒(ranavirus)、霉漿菌 (mycoplasma)及寄生蟲等，適時檢疫隔離以有效減少群聚效應引發的自體緊迫與疾病傳播鏈。

歷經多年的執法努力，保育龜類收容個體逐年增加，國內野生動物救傷收容量能逐漸無法負荷，部分個體因長期圈養而逐年老化、死亡，導致族群遺傳多樣性窄化及行為模式改變。

特生中心指出，適地適性的野放分流，除了緩解沉重的收容壓力，亦降低龜類因長時間密集飼養所產生的負面影響及行為異常現象，並有助於重建野外族群，復育地區生物多樣性。

特生中心與林務局自2015年起合作至今，已成功移地野放食蛇龜1,800餘隻及柴棺龜470隻。近兩年更與林業試驗所六龜研究中心、國立中興大學生命科學系、彩田友善農作有限公司建立夥伴關係，除了提供轄區合適的移地野放場域，並協助支援野放後的追蹤研究與族群監測。

▲野放追蹤與形質測量。（照片由特生中心提供／蔡繼鋒拍攝)