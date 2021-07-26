美中天津會談難樂觀 中高官頻炮轟、官媒演「駡美單口相聲」

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）在中美關係持續緊張與升級之際，美國副國務卿雪曼今周一（26日）在天津與中國外交部副部長謝鋒進行面對面會談，據新華社報導，會中謝鋒措詞強硬，控美國渲染中美衝突，更把中美關係陷入僵局歸因於美國把中國當作假想敵。

美國副國務卿雪曼（Wendy Sherman）昨（25）日抵達天津，周一上午先與中國外交部官員會談，並預計會見中國國務委員兼外交部長王毅。然而，中國官媒對於這場會談報導極不友善，給足了美國訪團下馬威。

官媒新華社對於這場中美高層級外交官員對談的報導，猶如對美國的單方面控訴。報導首先帶入謝鋒對雪曼的喊話，接著藉由引用未知的「專家學者」說法，亳無保留再給美國掌幾巴掌，讓這場會談增添難堪。

報導先引用謝鋒重炮抨擊：「中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難，根本原因就是美國一些人把中國當作假想敵。一段時間以來，美方一些人在渲染中美衝突和美國面臨挑戰時提到所謂“珍珠港危機”和“蘇聯史普尼克危機”」。

報導接著再根據未知的「專家學者說法」，狠批美國在「樹立中國成假想敵，以重新點燃國家目標感」、「透過妖魔化中國轉移美國民眾對國內政治、經濟、社會的不滿，把美國國內深層次結構性矛盾甩鍋到中國」。

文中自認美國想藉由打壓中國以延續霸權，用字遣詞對美國的不滿極為赤裸直白。

在周六的一場鳯鳯電視專訪中，國務委員兼外長王毅直接批評美國用一種「高人一等」的態度對待並施壓其它國家，「美國沒有學會與其它國家平等相處，中國及國際社會有責任教會美國該怎麼做。」

川普執政期間，美中關係惡化，不過拜登上任後兩方關係未好轉，在科技、網路安全、人權、貿易等各項議題上持續對抗。24日彭博引用不具名的美國官員報導，雪曼預料會中就香港和新疆的人權問題向中國表達關切，同時重申美國並未建立反中聯盟。

雪曼是拜登就任六個多月以來，訪問中國層級最高的美國官員；此前在今年3月，美中高階官員布林肯、蘇利文與王毅、楊潔篪在阿拉斯加進行了一次劍拔弩張的會談。事隔多月，雪曼及謝鋒會談前及26日會談中的氣氛，中國頻給下馬威，加上一度謠傳會談喊卡，皆令外界對於會談結果甚不樂觀。