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苗栗大湖百年官道埤榮獲2021建築園冶獎 景觀療癒兼具生態棲息功能

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/26 11:36
已有百年歷史的「官道埤」在農村再生協助下風華再現，成為體驗苗栗老官道風情的必遊景點。(照片由水土保持局提供)

已有百年歷史的「官道埤」在農村再生協助下風華再現，成為體驗苗栗老官道風情的必遊景點。(照片由水土保持局提供)

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）苗栗另一個必遊景點，百年農塘「官道埤」位於台三線和「樟之細路」國家級綠道的重要節點，為徐姓墾戶所建，因淤積嚴重、年久失修而荒廢，如今在農村再生協助下，恢復保蓄滯洪能力，結合農業、生態、休閒及教育的多元價值，該地更榮獲2021建築園冶獎。

苗栗縣大湖鄉栗林社區發展協會劉鎮燈執行長表示，百年農塘「官道埤」墾建於日治時期(大正7年，西元1918年)，因年代久遠，不但底泥淤積嚴重而喪失儲水功能，由於早年的基礎設施損壞、雜草叢生的環境不利農友管理，更因為水質優養化而影響當地的自然生態，讓地方十分苦惱。

水土保持局臺中分局邱啓芳分局長表示，「大湖鄉石門水環境體驗周邊環境改善工程」協助清淤農塘底土，並運用清淤土肥份高的特點，巧思製成土包袋堆疊於裸露邊坡，是兼具護坡及加速植生復育效果的柔性工法，改善後保水滯洪容量增加413%，可提供周邊農耕地約38公頃灌溉需求。

為改善水域水質並營造生態棲息環境，在入流處設置淨化區，密植浮水、浮葉及挺水等水生植物如布袋蓮、睡蓮、野薑花、香蒲及紙莎草等，該地同時兼具景觀療癒及生態棲息功能，再搭配周邊環塘步道及綠美化營造，創造出農業、生態、休閒及教育的多元價值。

水保局李鎮洋局長說，農村再生秉持永續環境及尊重自然的態度，除了要活化農業的經營發展外，更要維護珍貴的自然生態棲地，活化後的官道埤迄今生態物種已增加61種以上，現在更成為蓋斑鬥魚的保種基地，景緻怡人的官道埤，是體驗老官道風情的必遊景點，值得民眾細細探訪。

苗栗大湖百年官道埤榮獲2021建築園冶獎 景觀療癒兼具生態棲息功能

▲官道埤活化結合在地休閒觀光發展及生態保育，展現了生機勃勃及宜人親近的多元價值。(照片由水土保持局提供)
水土保持局
苗栗
官道埤
農村再生
自然生態棲地

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