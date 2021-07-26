7/27起台中降二級指引一次看！藝文空間解封、開放餐飲業內用　含夜市、市場、百貨美食街等

7月27日起全國降二級警戒，盧秀燕表示， 台中市秉持「一前提兩態度」原則，「在確保防疫安全的前提下，穩健式解封、漸進式鬆綁」。(圖取自中市... 7月27日起全國降二級警戒，盧秀燕表示， 台中市秉持「一前提兩態度」原則，「在確保防疫安全的前提下，穩健式解封、漸進式鬆綁」。(圖取自中市府官網)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央宣布全國疫情於明（27）日至8月9日降為二級警戒，台中市政府自23日起也陸續公布降級指引，包含餐飲內用將採取限制性開放方式，除遵守中央指引外，並要求採公筷母匙，容留人數需張貼門口等；全市44間圖書館亦將同步開放部分區域，並採人流控管。

7/27起全台灣降二級 新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放

餐飲業：

盧秀燕表示，台中是全國第2大城，要同步思考防疫安全、中部7縣市區域聯防及經濟問題，經市府跨局處討論後，要求餐飲內用須落實中央指引規範，如加裝隔板、實聯制、維持社交距離等。

盧秀燕說，同時也要求業者需落實市府規範，包含餐廳應於明顯處張貼「容留人數」、相關餐飲人員務必要落實防疫規範與管理措施，市府將加強稽查，如業者無法遵守中央、地方的防疫規範，須改為外帶或外送。

經發局長張峯源表示，台中餐飲自27日起開放內用，夜市，市場，百貨、賣場及其他場域附屬的美食業一併開放。市府將加強稽查，如查獲未落實中央與地方的防疫規定，將依法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰；另違反中央規定的室內容留人數上限50人者，處以6萬至30萬元罰鍰。

宗教活動：

因應中央公布二級警戒鬆綁宗教場域及儀式指引，民政局長吳世瑋說明，考量民眾宗教信仰撫慰心靈的需求，市府將開放民眾進入宗教場所參拜和禮拜，但以每人至少2.25平方公尺的安全社交距離計算，民眾應遵守室內不得超過50人，室外廟埕不得超過100人的指引，且須保持安全社交距離。

不過，繞境、進香及遊行等非於固定地點辦理的活動，以及具聯誼、社交性質的餐宴，如平安宴、福宴等仍暫停開放。

宗教場所如超過人流管制人數，宗教團體需擬具完整防疫計畫，報經民政局同意後開放民眾入內參拜及禮拜，同時宗教團體也必須安排人力落實人流管控及相關防疫作為。

至於酬神表演演出，人員須有3至7日內的篩檢陰性證明，才能於演出時脫下口罩，觀眾也需禁止飲食，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

此外，市府也要求宗教團體一旦入場民眾超過容留人數上限，宗教場所應引導民眾於場所外等候，並注意等候時的社交距離及交通安全。吳局長並提醒，各宗教團體辦理宗教集會活動時須採梅花座、固定座位，如有提供住宿時，除同住家人外，僅限1人1室。

因應農曆7月中元普渡將到來，已登記的寺廟、宗教財團法人如預計舉辦普渡活動包括放水燈、主普壇等，如室外參與人數超過100人，應先行提報防疫計畫經民政局同意後，才可辦理；至於殯葬場所，則開放公祭、民眾可進塔祭拜，但室內最多50人，室外最多100人。公祭採代表制，入座須採梅花座，並落實實聯制、體溫量測、消毒、維持社交距離、全程佩戴口罩及禁止飲食。

圖書館：

7月27日起全市44間圖書館將同步開放部分區域並採人流控管，進館人數依各分館面積計算，容留人數不超過50人，開放時段為每周二至周日上午9時至下午6時，大墩分館與葫蘆墩分館因與文化中心展覽空間共構，調整開放時間至下午5時30分。

各分館閱覽座位將採梅花座或拉大座位間距；另外，為避免群聚風險，自習室、視聽室、討論室、輕食區、公用電腦區等密閉空間或不易保持社交距離的區域，暫時維持不開放。

文化局強調，降級並非解封，疫情雖然逐漸趨緩，防疫仍然要落實。各場館維持單一出入口並規劃參觀動線，入館民眾請配合量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，並應全程佩戴口罩且禁止飲食。

台中市立圖書館表示，圖書館於疫情三級警戒期間閉館，但為了讓民眾持續享受閱覽資源，已陸續推出「書香便利送」宅配書箱到府及「得來速窗口取書」等便捷措施，更啟用松竹捷運站自助借還書服務。

中市圖提醒，三級警戒期間為了讓民眾安心居家防疫，今日前已到館預約書，可延長至8月15日前取書，經統計申請量高達15萬冊，目前還有超過1萬冊未取，提醒民眾收到預約書到館通知後，可盡速前往各館領取；此外，中市圖也提醒，明日起到館的預約書，保留期限將恢復為7天，請民眾在期限內到館領取。

中市圖進一步指出，為了降低人群接觸的風險，建議民眾儘量使用館內的「自助借書機」借書，民眾也可在總館、精武、大里、烏日、豐原、外埔和霧峰以文分館等7館，利用市圖APP「手機借書」功能，直接掃描圖書條碼，輕鬆完成借書，歡迎民眾多加利用。相關訊息可上台中市立圖書館官網查詢，或撥打(04)2422-9833詢問。

藝文空間：

7月27日起開放部分藝文空間，各展覽空間依實際面積計算容留人數開放民眾參觀，不受100人限制；表演場館開放入場，但採間隔座或梅花座保持適當距離；戶外開放表演活動，需依文化部指引辦理。

文化局指出，針對五大文化中心和台中文學館，將以展間面積計算容留人數，不受每時段100人的限制，容留人數也會清楚標示於入口處。此外，適度開放兒童展廳，教育推廣活動也開放團體預約，但各種穿戴、互動或觸控式展示設施仍維持暫停使用。

此外，表演場館和戶外演出開放觀眾入場，有固定座位時應採間隔座或梅花座，若無固定座位則應保持室內1.5公尺、戶外1公尺的社交距離；觀眾席不設搖滾區，第一排觀眾應與舞台前緣至少距離3公尺以上。

演職人員出入口動線、洗手間等應獨立規劃，與觀眾動線分流；表演者已實施快篩、PCR檢測陰性或有疫苗接種紀錄逾14日，且正式演出期間每7天定期進行快篩檢測時，演出時可不佩戴口罩。

戶外演出活動部分，若評估觀眾超過250人，應依規定提送防疫計畫，經核准後才能進行演出。

補習班：