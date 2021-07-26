台北松山文創園區駐館品牌優惠來囉！國內外選物第二件7折、滿額還贈厚底玻璃杯

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）松山文創園區駐館品牌推出優惠，自明(27)日起盼吸引遊客參觀選購。

台北松山文創園區歷經69天的三級警戒，將於7月27日至8月9日將至第二級警戒後對外開放，進駐園區的文創品牌也推出優惠活動，一起來看看吧！

松山文創園區提醒，入園仍須遵循通案性原則及配合二級警戒相關防疫措施，外出全程配戴口罩，確實執行實聯制登記措施、保持社交安全距離，營業場所及公共場域人流控管或總量管制，集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。餐飲內用原則依照台北市政府規定處理。

美好排泄雜貨店

創立於2019年並於今年7月中旬正式在松山文創園區開幕，集結國內外老雜貨與12個文創品牌的選物店，販售與眾不同的設計商品，包括編織、陶藝和文青插畫等，店裡的陳設充滿濃濃的懷舊風情，最特別的獨家商品是已經有30幾年歷史的飲料品牌LOGO傘，最熱賣的則是來自印尼的復古造型水壺，已賣出上百個，此次特別推出開幕限定優惠，即日起到7月底來店拍照打卡就送一份精美小禮物、消費滿額777元就送厚底玻璃杯，以及自選品同款商品還有第二件7折優惠，歡迎對古物有興趣的民眾來挖寶！

聚珍臺灣

專門販售台灣文史相關商品的聚珍臺灣，即日起到七月底憑發票送海報一張，消費滿399元送口罩、消費滿699元送手札，還有建築、藝術、攝影精選書展全部79折。除此之外，台灣本土最大的車用空氣芳香劑製造商睿澤企業，全球市占率達8成，今年首度進駐松菸，主打旗下品牌喜悅製造所，專攻居家香氛，特別推出松菸限定組合優惠，即日起到8/14七夕情人節，任選祈福天燈香氛蠟燭加擴香瓶，現折300元！

睿澤

疫情期間，睿澤的實體店面雖然無法營業，但積極轉為經營線上，開發DIY手作材料包及天然的抗菌香氛，搶攻防疫商機，業績持續成長。長期關心台灣土地的睿澤，發現部落中的老農靠著每年一收的柚子過生活，常常因為颱風導致收成血本無歸，睿澤創辦人黃祺娟決定收購這些落果，並製作精油販售，比起進口國外精油成本雖然多出好幾倍，但希望能藉由這項行動體恤幫助農民的辛苦，回饋台灣這片土地。

以覺學

品牌將「美感」和「哲學」融入飾品創作，疫情前推出的金工體驗課程相當受到歡迎，佔消費客人一半以上，疫情爆發後，主理人連紫伊也積極經營線上，並找網紅合作。而與一般飾品品牌不同的是，以覺學是以回收廢棄3C家電及手機，經過處理後，成為飾品的創作原料；製作流程也以獨家的無毒自然控溫工法，取代一般的電鍍，不產生廢氣廢水，從原料到製程強調無毒環保，連包裝也堅持只用天然素材，像是原木盒、手工棉紙麻繩等，不做化學染色，以實際行動達到無塑包裝。戴上以覺學飾品，兼顧美感和環保永續，特殊工法也成為獨一無二的飾品亮點！

T-bone 丁骨工作室

以水泥作為創作素材的丁骨，打破一般對水泥冰冷剛硬的傳統印象，讓水泥也能變成溫暖療癒的作品！而且丁骨所採用的水泥是來自水庫淤泥，過濾雜質後成為創作素材，比起一般的砂石更細緻，也更環保。在創辦人詹詠強的巧手下，水泥變身成為恐龍和萌寵造型，並利用其保濕和吸水特性，打造成植物盆器和擴香石，成為極具特色的療癒小物！此外，丁骨積極開發的IP授權公仔更拓展到香港，相當受歡迎！

I.A.N Design

除了衣料使用不含農藥和化學肥料栽種的無毒有機棉外，最特別的是還結合天然草木染，以茶葉、紫草、藍草等作為天然染素材，不但傳遞手染的自然溫度，也對生產者、環境及消費者友善，努力打造對地球與人更美好的服裝美學。品牌發起人李孟遠表示，疫情期間，I.A.N Design除了開發新商品有機棉口罩套之外，也推出親子DIY家庭創作包，以繪布蠟筆加上有機棉T恤，發揮創意想像，打造親子間獨一無二的衣服特色！

更多資訊及優惠請見松山文創園區官網