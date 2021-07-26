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台北降二級警戒開放場所搶先看！百貨賣場取消身分證號分流管制

建國假日花市、狗公園、關渡自然公園等將開放，餐飲維持外帶禁止內用

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/26 10:31
台灣將於明(27)日將至二級警戒，狗公園、建國假日花市等處都將有條件開放（圖/台北市產發局）

台灣將於明(27)日將至二級警戒，狗公園、建國假日花市等處都將有條件開放（圖/台北市產發局）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣將於明(27)日起降至二級警戒，建國假日花市、狗公園、關渡自然公園等將開放，餐飲維持外帶禁止內用，百貨及賣場取消身分證號分流管制。

配合中央流行疫情指揮中心、台北市政府二級警戒，北市產業局自7月27日起逐步降載所轄各場館、場域及權管場所，但仍維持餐飲禁止內用，僅提供外帶或外送，且民眾出入各場域仍需採實聯制、全程配戴口罩、量測體溫等防疫管理措施，後續將視疫情狀況滾動式修正。

生活場所

百貨、賣場：賣場取消身分證號分流管制；附設之餐廳及美食街餐飲維持僅供外帶；禁止試吃活動。

傳統市場、夜市、超市、批發市場(零批場)：取消身分證號分流管制；餐飲維持僅供外帶；禁止試吃活動。

休閒場域

關渡自然公園：同時段入園容留人數以600人為上限；同時段室內場館(自然中心)容留人數以50人為上限；室內場館單一出口及動線指引；電梯限搭乘2人；多媒體室採梅花座；賞鳥小屋及東西南賞鳥廊道不開放；禁止飲食。

狗活動區及運動公園：園區人流自主分流（狗運動公園20人以下，狗活動區10人以下）；民眾停留以1小時為原則；民眾間至少保持2公尺社交距離，避免與其他民眾肢體接觸，若無法保持安全距離建議自行離場；禁止飲食。

休閒農場：開放入場；餐飲僅供外帶。台北製造所POPOP Taipei：活動與課程採預約制；附屬餐飲僅供外帶。新富町文化廣場：容留人數以80人為上限；團體參觀採預約制，餐飲維持僅供外帶。

另自7月31日起，建國假日花市攤商營業數恢復正常；容留人數以3800人為上限；禁止飲食。南港茶製場、木柵茶推中心：規劃單一出入口入館；容留人數以100人為上限；團體參觀採預約制，每時段2小時；禁止飲食；暫停館內奉茶與飲水機及駐點茶農茶席品茗服務。花博綠屋頂智慧實驗農場：規劃單一出入口入館；容留人數以30人為上限；參觀採預約制。

仍維持關閉場館，爭艷館、流行館、戶外長廊廣場(含農民市集)、戶外入口廣場、戶外花海廣場、舞蝶館、健康體驗館、夢想館、天使生活館、北投溫泉泡腳池、釣蝦(魚)場。

台北降二級警戒開放場所搶先看！百貨賣場取消身分證號分流管制
（圖/北市產發局）

台北降二級警戒開放場所搶先看！百貨賣場取消身分證號分流管制
（圖/北市產發局）
二級警戒
建國假日花市
關渡自然公園

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更新時間 : 2021-07-26 10:47 GMT+08:00

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