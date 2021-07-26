全球新增9處世界遺產 歐洲SPA療養勝地和伊朗縱貫鐵路入列

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）第44屆世界遺產委員會（World Heritage Committee）在中國福建省福州市召開，該會計劃集中審議2020年和2021年兩個年度共39個候選名單，預計28日更新《世界遺產名錄》和《瀕危世界遺產名錄》。24日至25日的會議新增5處重要遺蹟和4個遺址，其中1個在中國、1個在印度、2個在中東，其餘都在歐洲。

綜合媒體報導，世界遺產名單列入的5個重要遺蹟，分別是沙烏地阿拉伯西南方的希馬（Hima）岩畫位於古阿拉伯商隊路線上，包含了大量描繪狩獵、動植物以及生活方式的岩畫及不同時期的文物，時間跨度長達7000年。

法國的哥杜昂燈塔（Cordouan Lighthouse）是由著名工程師迪佛瓦(Louis de Foix)設計，18世紀末由特雷爾(Joseph Teulère)改造，體現了燈塔建築和技術史上的偉大階段。

德國達姆斯塔特（Darmstadt）瑪蒂爾德高地（Mathildenhohe）的達姆斯塔特藝術村（Darmstadt Artists' Colony）是早期現代主義生活和工作環境的試驗，隨著1901年~1914年一連舉辦國際展覽，藝術村也跟著擴張，如今該地是現代建築、都市計畫以及地景設計的表徵。

義大利帕多瓦14世紀濕壁畫群坐落於帕多瓦（Padua）老城區的8個宗教和世俗建築群，由多位藝術家於1302-1397年間創作，然而整個壁畫卻維持了統一的風格和內容。

新世遺「歐洲SPA療養勝地」（The Great Spa Towns of Europe）是由奧地利、比利時、捷克、法國、德國、義大利及英國的11個城鎮組成，體現了人類價值觀與醫學發展、科學和浴療的重要交流。

▲法國有「燈塔之王」美譽的哥杜昂燈塔（Cordouan beacon）。(照片來：維基百科CC BY-SA 3.0)

4個重要遺址列入世遺名單，分別是中國的「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」，體現了泉州在宋元時期作爲世界海洋商貿中心的活力，該遺地包括多座宗教建築。

印度泰倫加納邦的卡卡提亞王朝濕婆神廟（Kakatiya Rudreshwara（Ramappa） Temple）是座砂岩神廟，建於公元1213年，據信施工持續了約40年。高藝術水準的雕塑展示了當地的舞蹈習俗及卡卡提亞文化。

伊朗縱貫鐵路(Trans-Iranian Railway)聯通該國東北部的裏海和西南部的波斯灣，穿越2座山脈以及眾多河流、高原、森林和平原，跨4個氣候區，全長1394公里，始建于1927年，於1938年竣工，以其規模和克服陡峭路綫和其它困難所需的工程而聞名。

西班牙的普拉多大道和麗池公園(Paseo del Prado and Buen Retiro)，藝術與科學的景觀之地占地200公頃、位于馬德裏市中心，體現了18世紀開明專制主義時期對城市空間和發展的新理念，藝術和科學領域的建築與工業、醫療保健和研究用途的建築相得益彰，共同闡釋了西班牙帝國鼎盛時期人們對烏托邦社會的渴望。

▲義大利帕多瓦14世紀濕壁畫群坐落於帕多瓦（Padua）老城區。(照片來源：Gerhard Bögner / Pixabay )