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〈財經主筆室〉金控雙雄除息秀起跑 存股族緊盯股價表現

台灣金控的獲利表現不斷優於市場的預期，尤其今年獲利更是大爆發，加上金融股是存股族最愛，科技股震盪之際，股價低基期的金融股具防禦性。

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2021/07/26 09:59
台灣15家金控2021年上半獲利就衝破3,400億元大關，上半年獲利已直逼去年一整年的獲利。圖為中國信託銀行。

台灣15家金控2021年上半獲利就衝破3,400億元大關，上半年獲利已直逼去年一整年的獲利。圖為中國信託銀行。 (來源 中央社)

本周台股觀盤重點聚焦在富邦金（2881）及國泰金（2882）金控雙雄的除息交易，由於金融股向來是存股族最愛的熱門標的族群股 ，單單15家金控的股東人數即高達532萬人之多，金控雙雄的除息走勢好壞，勢必影響今年金融股的除權息行情走勢，市場投資人對金控雙雄除息表現頗有期待。

金融股向來是存股族最愛的熱門類股，據集保公司截至上周五（23日）止，15家金控合計的股東人數達到532萬589人，雖然較今年5月中旬的高峰533.5萬人略減，但較去年底仍有約10萬人的增幅，而隨著金融股除權息交易的逐漸來臨，上周僅僅一周，15家金控股東人數增加9,384人，投資人對金融股的買進意願的確有逐步增加趨勢。

市場人士認為，前波段科技股及航運股震盪之際，市場資金有轉向金融股，激勵金融指數創下24年的新高，金融股走高主要原因包括：金融股平均殖利率約達4.5%，較台股平均2%~3%為高；台灣金控的獲利表現不斷優於市場的預期，尤其今年獲利更是大爆發，加上金融股是存股族最愛，科技股震盪之際，股價低基期的金融股具防禦性。

金融股獲利到底有多好？據統計，15家金控公司2020年全年稅後狂賺3,790億元，年增8.29%，超越2019年的3,499億元，連續第二年刷新歷史新高紀錄。更令人驚奇的是，15家金控2021年上半獲利就衝破3,400億元大關，上半年獲利已直逼去年一整年的獲利，今年獲利勢必將再創歷史的新高紀錄。

2021年金控獲利大好，金控雙雄當然扮演其中關鍵要角，國泰金累計今年上半年稅後純益達914.6 億元，年成長180%，不僅續創同期歷史新高，且大舉超越去年全年的758億元水準，富邦金則是上半年稅後大賺876.61億元，每股EPS達8.29元續創新高，續居金控每股獲利王。

金控雙雄今年獲利大好，的確也反應在股價表現上，本周一（26日）除息交易，上周五收盤價明顯看得出公司派作多積極，富邦金每股收盤價85元，已創下該股歷年收盤新高價位，比較今3月31日低檔每股37.55元，漲幅高達126%；國泰金周五收盤每股60.3元，是該股2008年6月以來新高價位，與今年3月31日低檔每股35.3元，也有70.82%的漲幅。

金控雙雄富邦金、國泰金各配發逾300億元的現金股利，上周五的股東會上，富邦金董事長蔡明興表示，今年合併總資產可以突破10兆元大關，每股獲利能持續維持各上市金控之冠；國泰金董事長蔡雄圖也表示，今年將比去年更好。金控雙雄老闆的利多發言，若能吸引買盤進場卡位，應該可以為今年金融除息大戲帶來好采頭。

根據統計，今年金融股的配息總額達2,157.66億元，創下歷年新高紀錄，15家金控公司本周除26日富邦金、國泰金同日除息，每股現金股息各為3元、2.5元外，27日為國票金(2889)除息交易、每股配發0.65元；29日為新光金(2888)除息交易，每股配發0.4元。

不過，率先在本月9日除息交易的元大金（2885），每股配發1.2元現金股息，若以除息前收盤價27.15元估算，現金股息殖利率超過4.4%，兼具高股息與基本面成長概念，殖利率達定存4倍多，是存股族的熱門標的，原本填息走勢可期，但上周五收盤價25.7元，至今仍未完成填息，是否會為今年的金融股除權息行情帶來負面影響，倒是值得投資人注意。
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