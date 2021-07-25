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板橋凱撒「微出走  宅飯店」住房專案

By 台灣英文新聞
2021/07/25 20:52
板橋凱撒「微出走  宅飯店」住房專案
板橋凱撒「微出走  宅飯店」住房專案

隨著疫情三級警戒逐漸趨緩，政府適度鬆綁微解封政策，為了讓居家苦悶太久的民眾及WHF上班族群們喘口氣，不只餐飲業推出各式美食外帶、各大飯店也順應潮流推出微解封住房優惠方案。板橋凱撒大飯店獻上限時快閃「微出走  宅飯店」住房專案，即日起開賣至7/31、入住日期可至8/31止，平日住房每晚2,899元起，凡身分證尾數為偶數可享延遲退房一小時、奇數則享提早進房一小時，讓住房賓客分流入住外，專案內容還提供客房內享用精緻早餐服務，宅在客房享受微出走的度假心情、讓身心靈充滿正能量！為保護住客安全及健康，飯店更積極配合政府政策落實進出測量額溫、酒精消毒手部、公共區域勤清潔、訪客實聯制及服務人員全程配戴口罩等配套措施，讓民眾住得安心、盡情享受宅飯店的美好時光。

詳情預訂請洽02-89643968

【微出走  宅飯店】住房專案內容
  • 銷售日期至7/31、入住日期可至8/31止，平日住房每晚2,899元起
  • 本專案早餐提供中式/西式/日式套餐內容三擇一，以客房服務提供
  • 辦理入住時須出示身分證，尾數偶數者享延遲退房一小時，奇數享提早進房一小時，每房最多乙次。
  • 本專案不適用CLR通用券
  • 本專案不得與住宿券和其他專案合併使用(包含信用卡優惠)
  • 詳情或預約請洽訂房網站或專線02-8964-3968

更新時間 : 2021-07-25 21:11 GMT+08:00

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