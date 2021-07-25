中國河南洪災罹難者續增中！目前累計63死且仍有大量失蹤

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國河南洪水至今（25日）的死亡人數仍成謎。根據官方統計，全省目前有63人死亡、5人失蹤，逾1千萬人受災，而鄭州隧道內有大批車輛被淹，官方稱此區段僅4人罹難，民間通報的協尋人數則高達130人。

根據中央社報導，截至今天中午12時官方的統計，中國河南省這波洪災已造成全省63人死亡、5人失蹤，1144.78萬人受災，鄭州、新鄉、鶴壁、開封等6個地級市成為重點救災區域。

根據河南省政府，目前全省已緊急遷移86.19萬人，累計安置131.78萬人，並有29.6萬人需要緊急生活救助。農作物受災面積達87.66萬公頃，並有2萬4474間房屋倒塌，1.8萬餘處水利工程毀損。

重點救災區之一的鄭州在這波洪災中遭遇隧道被淹，雖然該地的洪水到今天已經差不多消退，仍然有許多地方在等待搜救。目前官方正在進行京廣北路隧道抽水、被淹車輛移置及失蹤者搜救的工作。

中央社指出，根據官方數字顯示，僅有4人在京廣北路隧道中罹難，訊息一出立刻引起網友質疑，因為在河南民眾透過微博成立的暴雨互助平台上，前後協尋的失蹤者人數高達130人。

根據中央社，京廣北路隧道週邊已由中共軍方接管，連地方政府的救援人力也需撤出，若有人員要靠近或是拍攝畫面都會被限制，連前往現場尋找親人下落的民眾也被驅趕，使當地傷亡及失蹤人數至今仍成謎，傳言從100人到6000人、甚至上萬人都有。