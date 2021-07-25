Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

中國河南洪災罹難者續增中！目前累計63死且仍有大量失蹤

中國河南全省已遷撤86萬人，逾2萬棟房子倒塌，鄭州隧道周邊由中共軍方接管，連地方政府的救援人力也需撤出，若有人員要靠近或是拍攝畫面都會被限制，使當地傷亡及失蹤人數至今仍成謎。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/25 19:55
中國河南省鄭州市的民眾搭乘挖掘機具遷離受災區域。（圖/路透社）

中國河南省鄭州市的民眾搭乘挖掘機具遷離受災區域。（圖/路透社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）中國河南洪水至今（25日）的死亡人數仍成謎。根據官方統計，全省目前有63人死亡、5人失蹤，逾1千萬人受災，而鄭州隧道內有大批車輛被淹，官方稱此區段僅4人罹難，民間通報的協尋人數則高達130人。

根據中央社報導，截至今天中午12時官方的統計，中國河南省這波洪災已造成全省63人死亡、5人失蹤，1144.78萬人受災，鄭州、新鄉、鶴壁、開封等6個地級市成為重點救災區域。

根據河南省政府，目前全省已緊急遷移86.19萬人，累計安置131.78萬人，並有29.6萬人需要緊急生活救助。農作物受災面積達87.66萬公頃，並有2萬4474間房屋倒塌，1.8萬餘處水利工程毀損。

重點救災區之一的鄭州在這波洪災中遭遇隧道被淹，雖然該地的洪水到今天已經差不多消退，仍然有許多地方在等待搜救。目前官方正在進行京廣北路隧道抽水、被淹車輛移置及失蹤者搜救的工作。

中央社指出，根據官方數字顯示，僅有4人在京廣北路隧道中罹難，訊息一出立刻引起網友質疑，因為在河南民眾透過微博成立的暴雨互助平台上，前後協尋的失蹤者人數高達130人。

根據中央社，京廣北路隧道週邊已由中共軍方接管，連地方政府的救援人力也需撤出，若有人員要靠近或是拍攝畫面都會被限制，連前往現場尋找親人下落的民眾也被驅趕，使當地傷亡及失蹤人數至今仍成謎，傳言從100人到6000人、甚至上萬人都有。
中國河南
鄭州市
中國洪水
洪災

相關新聞

中國鄭州「京廣隧道」遭洪水吞噬　外傳解放軍全面接手！死亡人數恐成「國家機密」
中國鄭州「京廣隧道」遭洪水吞噬　外傳解放軍全面接手！死亡人數恐成「國家機密」
2021/07/25 11:28
驚悚！中國河南降世紀暴雨 各地水淹及腰已致12人死亡
驚悚！中國河南降世紀暴雨 各地水淹及腰已致12人死亡
2021/07/21 11:55
喜馬拉雅山冰川崩裂 洪荒之力摧毀印度村莊怵目驚心【影】
喜馬拉雅山冰川崩裂 洪荒之力摧毀印度村莊怵目驚心【影】
2021/02/08 09:54
洪災過後中國安徽供水遭嚴重污染 小鎮493人驚爆感染「志賀氏菌」
洪災過後中國安徽供水遭嚴重污染 小鎮493人驚爆感染「志賀氏菌」
2020/08/24 11:04
我要吃肉！中國江蘇豬肉貨車失控翻覆、上百村民哄搶7噸肉連車門都被搶走
我要吃肉！中國江蘇豬肉貨車失控翻覆、上百村民哄搶7噸肉連車門都被搶走
2020/08/11 11:05

更新時間 : 2021-07-25 21:11 GMT+08:00

最受歡迎

【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
【最新】中度颱風烟花解除海警•輕颱尼伯特對東京奧運影響待評估 台灣10縣市仍應防豪大雨　
【最新】中度颱風烟花解除海警•輕颱尼伯特對東京奧運影響待評估 台灣10縣市仍應防豪大雨　
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【史上首見延期一年】日本東京奧運23日晚開幕式•在疫情與醜聞紛擾下登場　中華隊入場序首度排在中國前面
【史上首見延期一年】日本東京奧運23日晚開幕式•在疫情與醜聞紛擾下登場　中華隊入場序首度排在中國前面
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
雙北二級警戒仍暫不開放餐廳內用 公共場所採逐步解封
雙北二級警戒仍暫不開放餐廳內用 公共場所採逐步解封
恭喜!【日本東京奧運】中華隊楊勇緯闖入冠軍戰•奪得銀牌!!!　寫下奧運台灣柔道最佳成績!
恭喜!【日本東京奧運】中華隊楊勇緯闖入冠軍戰•奪得銀牌!!!　寫下奧運台灣柔道最佳成績!
最新！【日本東京奧運】台灣再進帳一獎牌！19歲羅嘉翎奪女子跆拳道銅牌
最新！【日本東京奧運】台灣再進帳一獎牌！19歲羅嘉翎奪女子跆拳道銅牌
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約