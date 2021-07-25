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奈良美智特展巡迴南台灣名額秒殺　加碼開放週末晚場預約日期揭曉

日本藝術家奈良美智特展高雄站，不僅展出26件全新作品，藝術家本人更親自布展，7月27日將開放8月7日至20日參觀場次。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/25 17:14
高美館《奈良美智特展》展場一景 Petch Osathanugrah - Dib Collection ©YOSHITOMO N...

高美館《奈良美智特展》展場一景 Petch Osathanugrah - Dib Collection ©YOSHITOMO N...

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）日本藝術家奈良美智特展高雄站，不僅展出26件全新作品，藝術家本人更親自布展，7月27日將開放8月7日至20日參觀場次。

日本當代藝術家奈良美智為感謝台灣捐贈口罩給日本，以及311大地震時的捐款與幫助下而展開的展覽，涵蓋自1980年代迄今跨度超過30年的經典創作元素與亮眼新作，包含台北關渡美術館展出的53件展品，26幅新作，共展出繪畫、素描、攝影、雕塑等79件作品。

三大主辦單位中華文化總會、高雄市立美術館、及Yoshitomo Nara Foundation ( Japan General Incorporated Foundation )盼在這遭逢新冠疫情的艱困時刻，藉由藝術中溫暖而撫慰人心的創作能量，傳達奈良美智對台灣抗疫的鼓舞與信心。

中華文化總會力邀日本當代藝術大師奈良美智首度跨海來台舉辦個展，而在高雄市長陳其邁的邀請下，奈良美智在三月於台北佈展完成後造訪高雄，非常喜歡高雄市立美術館的場地，促成《奈良美智特展》巡迴至高雄，並得到副市長史哲與高雄市文化局的積極協助。

奈良美智特展巡迴南台灣名額秒殺　加碼開放週末晚場預約日期揭曉
《奈良美智特展》於高美館大廳布置打卡拍照區，歡迎前來參觀的民眾合影留念。(圖/高美館)

奈良美智特展巡迴南台灣名額秒殺　加碼開放週末晚場預約日期揭曉
高美館《奈良美智特展》展場一景©YOSHITOMO NARA(圖/高美館)

此次在高雄的展出，奈良美智不畏疫情，如同今年春天來台佈展時向台灣觀眾所承諾的「正因為是自己前來才能夠完成的展示，所以我會再來。」不但再次來到台灣佈展，藝術家更為高雄站親自帶來26件全新作品，其中包含1幅新近完成的繪畫、8幅今年初來台佈展隔離期間創作的素描，以及繪於紙板上的《山子姊姊 Yamako Sister/older》與《山子妹妹 Yamako Sister/younger》，及《旅行的山子 Traveling Yamako》系列15件攝影作品。

奈良美智特別為台灣創作的新作《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》、首度海外展出的《月光小姐 Miss Moonlight》等53 件展品也將全數巡展高美館。

高雄副市長史哲表示，在台灣再次遭受疫情考驗的當下，日本更是第一時間向台灣伸出友誼之手捐贈疫苗，再再展現台日友好的溫暖情誼；高雄《奈良美智特展》的開展雖因疫情受到許多限制，近日開放首兩週線上預約更是秒殺額滿，為了回應大家對於展覽的期盼、也考量防疫以及炎熱天候因素，與主辦單位共商後決定自8月7日起加碼開放週末晚場預約，呼籲民眾不用著急，待疫情逐步緩解後，再來到高雄感受最美好的藝術能量。

高雄市立美術館李玉玲館長則談及，藝術的精神在逆境之中更顯力量，對於奈良美智來說，親自完成佈展也是他創作中重要的一環，因此即便需要再次歷經隔離期，他還是以最真摯用心的態度面對自己的作品與展覽，就如同藝術家在前次來台隔離期間中所描繪的每位女孩，水亮澄澈的大眼中，傳遞著堅定而溫暖的能量，鼓舞眾人勇敢地邁步向前。

展覽為免費入場，全面採取線上實名預約制，預約分流參觀時段分為每日八個場次，每場次一小時參觀（含購買商品）。7月24日至8月6日期間預約已全數額滿；下一梯次的8月7日至8月20日參觀場次將在7月27日下午1時開放預約，並將自８月７日起於每週五至週日加開晚場17:30、18:30、19:30三個場次。

展覽時間｜2021 年 7月 24 日至 10 月 31 日
展覽地點｜高雄市立美術館 105展覽室
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