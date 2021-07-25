全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內疫情逐漸趨緩，指揮中心宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，在遵循中央指引下，各地方政府仍可視疫情需要而有調整空間，由於新北市疫情較嚴峻，市長侯友宜強調，降級過程會採取「階梯式，分階段」調整開放，每星期滾動式檢討，先戶外、再室內、最後是脫口罩。

餐飲業：

由於新北市仍有染疫確診案例，新北市政府表示，為避免室內用餐造成消費者與從業人員染疫的風險，仍不開放餐飲內用、一律採外帶或外送方式，包含超商、賣場內用區及婚宴等均不開放。若違反規範者，將依傳染病防治法開罰新臺幣3,000元至1萬5,000元整。

電影院：

自7月27日起若遵守相關防疫措施，可恢復營業，半仍須配合相關防疫規範，包含每間電影院同時段以開放總廳數二分之一廳數為上限，影廳內的座位安排，採梅花座或間隔座，每廳進場人數上限50人，影廳內、影廳外等待區、戶外空間等全面禁止飲食。

此外，業者須提供足量的消毒酒精供觀影民眾使用外，從業人員健康管理、環境清潔消毒都要落實執行，也要求現場工作人員需具快篩陰性證明始能復工。

新聞局呼籲觀影民眾配合，購買電影票券也以預售票為優先、觀影全程都必須配戴口罩，落實實聯制，進出影廳均須保持社交安全距離，電影院也應避免提供穿戴式、互動式、觸控式裝置。

新北公私托嬰、身障日照、托老中心：

新北市政府表示，為兼顧防疫安全及紓解家長照顧壓力，新北市291家公、私立托嬰中心、56個身心障礙日間照顧（含小作所30、社區日照17、早療機構9）、52家公共托老中心（長照日間照顧）及9個長照家庭托顧單位，將從7月27日起恢復收托服務。

社會局長張錦麗表示，為確保防疫安全，所有服務單位工作人員的疫苗施打率，已達到9成，若因故未施打者，必須提供3日內快篩或PCR陰性證明，且每3~7天定期快篩。

此外，各服務單位必須落實防疫管理，如訂定健康監測計畫，照顧活動採分組、分空間且不交流；管制家屬接送時段、空間及固定接送人員；1天2次加強環境及設施器具清消等。

張錦麗提醒，被服務對象如有發燒或呼吸道症狀，應暫緩送托，若照顧單位有發現一例確診者，則該單位暫停收托服務，以確保大家的防疫安全和健康。

自行車租借站、戶外練習及互動場 ：

7月27日起開放場域：

自行車租借站15站。 戶外練習及互動場（含遙控飛機、賽車場、機車練習場及寵物公園等）20座。 戶外運動場（含木槌球、地面高爾夫、傳統射箭場等）24座。

以上場域皆執行人流控管及實聯制、戶外全程戴口罩、保持社交距離。

維持封閉：

戶外運動場及球場（肢體碰觸）：籃球、足球、網球場、棒壘球場、溜冰場、體健設施、沙坑及戲水池等。 遊戲場：熊猴森樂園、文化遊戲場、灣潭遊戲場等。

希望市集(農民市集)：

自7月27日起開放希望市集，但民眾需全程佩戴口罩，保持社交距離，禁止飲食和試吃；攤位間隔2公尺並落實實聯制。

登山步道 ：

為提供市民調劑身心的場所，7月27日起，新北市暫開放全數登山步道，未來將視疫情、人潮情況，隨時做滾動式調整，但步道中的涼亭及體健設施，因仍有群聚以及間接性接觸的傳染風險，暫時維持不開放。

新北市觀光旅遊局局長張愛晶提醒，登山口周圍停車場達原容留量的50%或周遭路邊停車影響交通時，公所將即刻管制車輛進出、勸導現場民眾保持安全社交距離，並請警察局分局協助疏導人車，相關資訊也會同步新北市政府災害應變中心（ EOC ），以及將最新人流車潮狀況刊登於人潮儀表板。

張愛晶呼籲，民眾外出前，記得先查看人潮儀表板，只要透過「新北市觀旅網」及臉書「新北旅客」，就能查詢第一手的景點資訊。另外，民眾在戶外全程戴口罩，若身體不適，應避免外出。