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內用需公筷母匙、夜市禁邊走邊吃？全台降級餐飲限制一次看

雙北目前不開放內用；基隆開放內用及廟口夜市；台中餐飲內用開放但需公筷母匙；宜蘭縣8月3日起開放餐廳內用；台東縣夜市禁止邊走邊吃。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/25 16:55
基隆市長林右昌跟雙北不同調，23日即宣布跟進中央，開放基隆市場、夜市、餐廳自27日起餐飲內用，但須採梅花座、設置隔板，保持社交距離。（圖/...

基隆市長林右昌跟雙北不同調，23日即宣布跟進中央，開放基隆市場、夜市、餐廳自27日起餐飲內用，但須採梅花座、設置隔板，保持社交距離。（圖/...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）27日起全台防疫警戒將至第二級，且開放內用，室內室外管制人數也放寬，指引一出，僅雙北地區維持暫時禁止內用，其餘縣市皆有條件開放內用。

中央疫情指揮中心23日宣布自7月27日至8月9日，全國疫情警戒從三級降為二級，不但可有條件開放內用，室內放寬至50人、室外100人，婚宴、公祭可開放，惟須遵守相關防疫規定。

由於各地方政府可在中央公佈之原則下，視疫情需要調整空間，因此全台各縣市針對內用的開放程度不同調。根據中央社，目前台灣各地區的餐飲業開放原則如下。

台北市：仍維持不內用、只外帶原則。市長柯文哲強調且戰且走，關於餐廳開放需再觀察一週。

新北市：仍維持不內用、只外帶原則。包括餐廳、超商、賣場與婚宴都不開放，並隨疫情變化調整。

基隆市：開放基隆市場、夜市、餐廳自27日起餐飲內用，但須採梅花座、設置隔板，保持社交距離。

桃園市：餐飲內用遵照中央指引開放、部分微調；整體會採階梯式鬆綁，不急著馬上決定。

新竹市：餐飲內用遵循中央指引開放，且餐廳須嚴格遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

新竹縣：同新竹市跟隨中央規定。

苗栗縣：餐飲內用遵循中央指引開放，且餐廳須嚴格遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

台中市：餐飲內用開放但需公筷母匙、容留人數需張貼門口、餐飲人員必須落實管理。其餘部分遵守中央指引。

彰化縣：餐飲內用遵循中央指引開放，但從業人員需做好健康管理、戴口罩、勤洗手、預約打疫苗、有症狀要篩檢、每週進行家用快篩檢測。

南投縣：餐飲內用遵循中央指引開放，且餐廳須嚴格遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

雲林縣：餐飲內用遵循中央指引開放，且餐廳須嚴格遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

嘉義縣：餐飲內用遵循中央指引開放，且餐廳須嚴格遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

嘉義市：餐飲內用遵循中央指引開放，且餐廳須嚴格遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

台南市：餐飲內用遵循中央指引開放，且餐廳須嚴格遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

高雄市：餐飲內用遵循中央指引開放，但餐桌隔板需使用三面式隔板、桌距要維持1.5公尺社交安全距離。夜市、市場建議外帶，而婚宴則因圓桌難維持距離而建議暫緩

屏東縣：餐飲內用遵循中央指引開放，戶外釣魚場、室內釣蝦場亦開放，惟內用時須專人服務烹煮並符合防疫指引。百貨、賣場美食街用餐區容留人數以座位數1/2為上限。市場、夜市禁止試吃及邊走邊吃。

宜蘭縣：原則上8月3日起開放餐廳內用。考量到宜蘭緊鄰雙北，相關單位近日須與餐飲業者討論防疫措施後再行開放。

花蓮縣：餐飲內用遵循中央指引開放，且餐廳須嚴格遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

台東縣：餐飲內用遵循中央指引開放，夜市禁止邊走邊吃，一律外帶，而開放攤位增加至3/4，遊戲攤位除外。

離島地區（澎湖縣、連江縣、金門縣）：餐飲內用遵循中央指引開放，且餐廳須嚴格遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。
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