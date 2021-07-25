今夏最潮時尚穿搭「哈瓦仕 X分指襪」! Havaianas與美國視覺藝術家Joshua Vides 獨家聯名REALITY TO IDEA系列

今年夏天，Havaianas哈瓦仕與藝術新星當代視覺藝術家Joshua Vides獨家聯名推出「REALITY TO IDEA」系列鞋款於今日(7月8日)全球同步發售。Havaianas哈瓦仕以Tradi Zori系列及經典TOP系列款式，結合Joshua Vides具指標性的黑白線條設計風格，打造ONE DAY OUTFIT今夏最潮流穿搭。Joshua Vides 作品近年來受廣受時尚、藝術圈人士歡迎，期創作以當代視覺藝術角度切入，吸引NBA籃球巨星LeBorn James、日本藝術大師村上隆喜愛。哈瓦仕與Joshua Vides此次跨界合作，以融合巴西和南加洲威尼斯海灘的完美設計，跨越時尚與藝術的藩籬，推出獨家聯名「REALITY TO IDEA」系列鞋款。

Havaianas X Joshua Vides聯名系列靈感源自於受洛杉磯對反國際主流文化影響的啟發，以此系列提倡威尼斯海灘的波西米亞精神。美國當代藝術家Joshua Vides具指標性的黑白兩色簡約線條，以手繪筆觸勾勒2D視覺錯視效果的歐美設計風格，並與Havaianas哈瓦仕改良自日式傳統草履的Tradi Zori系列及經典人字拖TOP系列鞋款融合，搭配充分展現Joshua Vides黑白創作概念的設計款長襪，完美展現歐美當代藝術創作與融合東方日式設計鞋款，彷彿穿上一雙行走的街頭時尚藝術作品，打造今年夏天最潮的潮流穿搭術。

Havaianas哈瓦仕致力於與藝術、時尚、設計等不同領域交流。此次與當代潮流藝術家Joshua Vides聯名合作，跨足時尚和藝術領域，成功走進藝術文化空間。在南加州長大的Joshua Vides說道:「因居住離海灘很近，任何時候都能聽到或看到Havaianas哈瓦仕品牌出現在海灘附近。」因此與Havaianas哈瓦仕合作推出「海灘必需品」系列，加入「REALITY TO IDEA」藝術創作推出跨界合作下啟發靈感的系列鞋款，讓每個人都能直接奔向海灘。Alpargatas的行銷執行長 Fernanda Romano也指出:「Havaianas哈瓦仕是具指標性的巴西品牌，此次與Joshua Vides文化交流合作串聯威尼斯海灘風格，品牌精神與創作靈魂結合，共同將有意義的故事與訊息傳遞給大眾。」

REALITY TO IDEA系列將於7月8日門市、官網同步發售。