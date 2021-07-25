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【新冠肺炎】台灣7/25新增本土確診13例、無新增死亡

25日個案分布以臺北市7例為最多，其次為新北市5例；其中10例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中。

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By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/25 14:13
指揮中心表示，今日新增之12例本土病例。（圖/指揮中心記者會截圖）

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例。（圖/指揮中心記者會截圖）

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增13例COVID-19確定病例，分別為12例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例(其中5例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為6例男性、6例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月23日至7月24日。個案分布以臺北市7例為最多，其次為新北市5例；其中10例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月23日累計公布14,336位確診個案中，已有12,555人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入(案15673)，為本國籍60多歲女性，7月11日自緬甸返臺，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月14日因同行者(案15408)確診，被改列為居家隔離對象且持續於防疫旅館隔離，7月23日隔離期滿前採檢，於今日確診(Ct值35)；個案在臺期間並無症狀，且檢疫與隔離期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,911,604例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,895,377例排除)，其中15,571例確診，分別為1,256例境外移入，14,262例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計786例COVID-19死亡病例，其中778例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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